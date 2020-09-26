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    Технології

    Європа продовжила «воювати» з Apple

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    Європа продовжила &laquo;воювати&raquo; з Apple - Європа продовжила «воювати» з Apple
    Європа продовжила «воювати» з Apple

    На думку Єврокомісії, Дублін протягом декількох років надавав Apple необгрунтовані пільги, знижуючи ставку

    Влада Європи продовжила «воювати» з Apple в суді, подавши апеляцію на попереднє рішення Верховного суду ЄС, який встав на сторону корпорації і дозволив їй не виплачувати Брюсселю 13 мільярдів євро.

    Про це повідомляє Reuters.

    Про подання скарги повідомила глава антимонопольного органу ЄС Маргрет Вестагер, яка назвала розгляд важливим з точки зору спроб змусити транснаціональні корпорації платити податки нарівні з усіма.

    Суть початкового позову зводилася до спроби стягнути з Apple суму нібито недосплаченого в бюджет Ірландії податку на прибуток. На думку Єврокомісії, Дублін протягом декількох років надавав Apple необгрунтовані пільги, знижуючи ставку навіть у порівнянні з діючими 12,5 відсотка податку на торговий дохід.

    В результаті ефективна ставка для Apple і інших цифрових компаній, які отримують виручку від продажу контенту, становила 9,5 відсотка в порівнянні з 23 відсотками середнього податку, який сплачують більшість європейських компаній.

    Ірландія часто виступає в якості місця реєстрації цифрових компаній завдяки тому, що діюча в цій країні ставка є однією з найнижчих в Європі. Такі компанії мають можливість платити податок на прибуток за місцем реєстрації, оскільки реалізація продукції не прив'язана до конкретної території.

    Такий підхід викликає претензії з боку влади ЄС і США, які конкурують за право справляння податку з провідних цифрових компаній. У деяких європейських країнах з 2019 року вводяться податки на цифрові компанії, базою для яких служить не прибуток, а виручка, отримана за рахунок жителів тієї чи іншої держави.

    ЄС США податки бюджет Європа Ірландія Apple пільги
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