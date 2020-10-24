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    У світі

    Трамп достроково проголосував на виборах

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    <p>Президент Трамп прибув до бібліотеки Вест-Палм у суботу вранці</p> - Трамп достроково проголосував на виборах

    Президент Трамп прибув до бібліотеки Вест-Палм у суботу вранці

    Понад 35 млн американців вже проголосували достроково поштою і понад 15 млн віддали свій голос особисто – на виборчих дільницях

    Президент США Дональд Трамп у Палм-Біч (штат Флорида) достроково проголосував на виборах.

    Про це повідомляє NBC News.

    Президент Трамп прибув до бібліотеки Вест-Палм у суботу вранці.

    Вийшовши з виборчої дільниці в захисній масці, він сказав журналістам, що віддав свій голос за «хлопця, на ім'я Трамп».

    «Це було дуже безпечне голосування, набагато безпечніше, ніж коли ви надсилаєте бюлетень поштою», – сказав Трамп, повторюючи помилкові твердження про безпеку голосування поштою.

    Трамп проводить передвиборчі мітинги сьогодні в Північній Кароліні, Огайо і Вісконсині.

    Рік тому президент США змінив свою прописку – з Нью-Йорка на Мар-а-Лаго у Флориді, де дострокове голосування на дільницях стартувало ще в понеділок.

    За підрахунками експертів, понад 35 млн американців вже проголосували достроково поштою і понад 15 млн віддали свій голос особисто – на виборчих дільницях.

    Проголосувати достроково можна буде ще протягом тижня. На виборах 2016 року в США достроково проголосували 47 млн осіб.

    Дострокове голосування поштою в США в цьому році користується особливою популярністю, оскільки багато американців уникають відвідування виборчих дільниць через побоювання заразитися коронавірусом. Трамп безліч разів критикував голосування поштою нібито через загрозу фальсифікацій.

    Нагадаємо, згідно з опитуванням ЗМІ, Джозеф Байден переміг у другому раунді теледебатів.

    У США в Університеті Белмонт 22 жовтня відбулися фінальні дебати перед виборами президента.

    Як повідомлялося, експрезидент Обама вперше публічно підтримав Байдена.

    Зазначимо, що основний день голосування у США буде 3 листопада.

    Цьогоріч щоб проголосувати, багатьом американцям доводиться стояти у довгих чергах.

    До слова, комісія з президентських дебатів США прийняла рішення про скасування другого раунду теледебатів президента Дональда Трампа і кандидата від Демократичної партії Джо Байдена.

    До слова, Джо Байден назвав пріоритети щодо України у разі обрання президентом США.

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