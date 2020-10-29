Байден з дружиною достроково проголосували на виборах президента США
Джо Байден проголосував у штаті Делавер
Кандидат в президенти США від Демократичної партії Джо Байден достроково проголосував у штаті Делавер.
Про це повідомляє телеканал CNBC.
Зазначається, що Байден голосував разом з дружиною Джилл. До цього він відвідав публічні слухання щодо охорони здоров'я.
We voted. pic.twitter.com/LjaPBB69wC— Joe Biden (@JoeBiden) October 28, 2020
Раніше повідомлялося, що на достроковому голосуванні вже побував президент США Дональд Трамп.
До слова, невідомі хакери зламали сайт виборчого штабу президента США Дональда Трампа.
Зазначимо, на виборах 3 листопада будуть обиратися президент і віцепрезидент, всі 435 членів Палати представників і третина Сенату Конгресу, губернатори 13 штатів і територій.
Нагадаємо, згідно з опитуванням ЗМІ, Джозеф Байден переміг у другому раунді теледебатів.
У США в Університеті Белмонт 22 жовтня відбулися фінальні дебати перед виборами президента.
Як повідомлялося, експрезидент Обама вперше публічно підтримав Байдена.
Зазначимо, що основний день голосування у США буде 3 листопада.
Цьогоріч щоб проголосувати, багатьом американцям доводиться стояти у довгих чергах.