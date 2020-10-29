Байден з дружиною достроково проголосували на виборах президента США



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Джо Байден прийшов на дільницю разом з дружиною Джилл

Джо Байден проголосував у штаті Делавер

Кандидат в президенти США від Демократичної партії Джо Байден достроково проголосував у штаті Делавер.

Про це повідомляє телеканал CNBC.

Зазначається, що Байден голосував разом з дружиною Джилл. До цього він відвідав публічні слухання щодо охорони здоров'я.

Раніше повідомлялося, що на достроковому голосуванні вже побував президент США Дональд Трамп.

До слова, невідомі хакери зламали сайт виборчого штабу президента США Дональда Трампа.

Зазначимо, на виборах 3 листопада будуть обиратися президент і віцепрезидент, всі 435 членів Палати представників і третина Сенату Конгресу, губернатори 13 штатів і територій.

Нагадаємо, згідно з опитуванням ЗМІ, Джозеф Байден переміг у другому раунді теледебатів.

У США в Університеті Белмонт 22 жовтня відбулися фінальні дебати перед виборами президента.

Як повідомлялося, експрезидент Обама вперше публічно підтримав Байдена.

Зазначимо, що основний день голосування у США буде 3 листопада.

Цьогоріч щоб проголосувати, багатьом американцям доводиться стояти у довгих чергах.