Трамп розповів, що зробить після виборів президента США
Глава Білого дому поскаржився на свій напружений графік
Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив, що йому знадобиться відпочинок після завершення передвиборчої кампанії.
Про це Трамп заявив на мітингу в штаті Пенсільванія.
Глава Білого дому, зокрема, поскаржився на свій напружений графік.
«Сьогодні у нас заплановано три мітинги, завтра – п'ять. На найскромнішому з них очікується не менше 25 тисяч осіб. У понеділок у нас буде п'ять чи шість заходів. Я навіть не знаю, чим ми займаємося після цього. Я вважаю, що ми просто підемо додому і відпочинемо», – сказав він.
Нагадаємо, вибори президента США відбудуться 3 листопада. Станом на п'ятницю 30 жовтня достроково на виборах президента проголосували 85 мільйонів осіб.
До слова, 28 жовтня кандидат в президенти США від Демократичної партії Джо Байден достроково проголосував у штаті Делавер.
Раніше повідомлялося, що на достроковому голосуванні вже побував президент США Дональд Трамп.
Зазначимо, на виборах 3 листопада будуть обиратися президент і віцепрезидент, всі 435 членів Палати представників і третина Сенату Конгресу, губернатори 13 штатів і територій.
Цьогоріч щоб проголосувати, багатьом американцям доводиться стояти у довгих чергах.