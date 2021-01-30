Байден закликав Сенат не зволікати з імпічментом Трампа

Байден ніколи не був у захваті від ідеї другого імпічменту Трампу, хоча і не заважав цьому процесу

Президент США Джо Байден закликав демократичну більшість у Сенаті США не затягувати процес судових слухань у справі імпічменту Дональду Трампу, щоб зосередитися на більш важливих кроках нової адміністрації.

Про це повідомляє видання The Hill.

«Послання президента Байдена лідерам Демократичної партії в Сенаті щодо майбутнього процесу імпічменту експрезиденту Трампу є чітким: хай це буде короткочасним, не можна дозволити цьому зірвати його (президента Байдена – ред.) порядок денний», – пише видання.

Сам Байден ніколи не був у захваті від ідеї другого імпічменту Трампу, хоча і не заважав цьому процесу.

Чинний президент завжди усвідомлював ризики, що судові слухання в Сенаті у справі Трампа на початку його терміну заважатимуть процесам призначення посадовців у нову адміністрацію, а також зусиллям щодо затвердження нового пакету допомоги в умовах пандемії на $1,9 трильйона.

Раніше повідомлялося, що у верхній палаті Конгресу США не вистачить голосів для оголошення імпічменту 45–му президенту США Дональду Трампу. Сенату, очевидно, не вистачить 17 голосів.

У Сенаті США наразі по 50 представників Республіканської партій, 48 – Демократичної, 2 – позиціонують себе як незалежні. Всього – 100 депутатів.

Для того, щоб прийняти рішення по імпічменту, його повинні підтримати двома третинами голосів (67 зі 100). Отже демократам потрібно заручитися підтримкою ще 12 республіканців.

Раніше повідомлялося, що процес імпічменту Трампу стартував, і за домовленістю обох партій був відкладений до 9 лютого. Рішення було прийнято, щоб дати сторонам процесу підготуватися.

Нагадаємо, Палата представників, нижня палата Конгресу США проголосувала за імпічмент чинного президента США Дональда Трампа у зв’язку з недавніми заворушеннями в Вашингтоні.

Дебати тривали більше семи годин. За імпічмент Трампа через підбурювання до заколоту проголосували 232 законодавців, проти – 197.

Як повідомлялося, Федеральне бюро розслідувань перевіряє версію про фінансування штурму Капітолію у Вашингтоні з-за кордону.