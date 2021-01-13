Палата представників оголосила імпічмент Трампу

Трамп став першим в історії США президентом, якому імпічмент був оголошений двічі

Палата представників, нижня палата Конгресу США проголосувала за імпічмент чинного президента США Дональда Трампа в зв'язку з недавніми заворушеннями в Вашингтоні.

Пряму трансляцію голосування вів телеканал MSNBC.

Дебати тривали більше семи годин. За імпічмент Трампа через підбурювання до заколоту проголосували 229 законодавців, проти – 195. Крім того, «за» проголосували десять республіканців.

Він став першим в історії США президентом, якому імпічмент був оголошений двічі.

Перший був в грудні 2019 року за зловживання владою та перешкоджання конгресу, але тоді сенат його виправдав.

Питання про відсторонення Трампа тепер повинен розглянути Сенат, який до 19 січня перебуває на канікулах, повноваження Трампа закінчуються 20 січня.

Після заворушень у Вашингтоні, які надихнув Трамп, Республіканська партія та бізнес-еліта США почали обговорювати можливість дострокового усунення президента від влади. За найбільш ймовірним сценарієм, місце глави держави посяде віцепрезидент Майкл Пенс.

Також Трамп заявив, що не прийде на інавгурацію майбутнього президента Джозефа Байдена, яка відбудеться 20 січня. Таким чином Трамп стане четвертим президентом в історії США, який пропустить інавгурацію свого наступника.

Востаннє це сталося в 1869 році, коли президент Ендрю Джонсон, який залишав посаду, відмовився їхати на церемонію в тій самій кареті, що і новообраний президент Улісс Грант.



