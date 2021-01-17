ФБР перевіряє версію про фінансування штурму Капітолію з-за кордону, – NBC

Прихильники президента Дональда Трампа збираються біля західного входу під час заворушень біля будівлі Капітолію 6 січня 2021 року

Слідчі з’ясовують обставини, які стосуються переказу біткоїнів на $500 тис. лідерам ультраправих угруповань

Федеральне бюро розслідувань перевіряє версію про фінансування штурму Капітолію у Вашингтоні з-за кордону.

Про це повідомляє NBC.

Наразі, співробітники ФБР з’ясовують, чи отримували учасники заворушень в центрі Вашингтону кошти з інших країн.

За інформацією одного чинного та одного колишнього працівників бюро, слідчі ФБР з’ясовують обставини, які стосуються переказу біткоїнів на $500 тис. лідерам ультраправих угруповань в США.

Ймовірно, кошти були переведені громадянином Франції до заворушень. Інформація щодо платежів була надана компанією, яка аналізує криптовалютні перекази.

У ФБР вважають, що пов’язані з Росією, Іраном і Китаєм структури намагаються скористатися ситуацією в Вашингтоні у своїх інтересах та задля цього надають підтримку політичним екстремістам.

6 січня прихильники Трампа організували акцію протесту біля Капітолію, де американський Конгрес зібрався, щоб затвердити результати президентських виборів. Протести переросли у заворушення і проникнення прихильників Трампа в приміщення Капітолію. В результаті заворушень загинули п’ять осіб.

Нагадаємо, Палата представників, нижня палата Конгресу США проголосувала за імпічмент чинного президента США Дональда Трампа у зв’язку з недавніми заворушеннями в Вашингтоні.

Як повідомлялося, Трамп заявив, що не прийде на інавгурацію майбутнього президента Джозефа Байдена, яка відбудеться 20 січня. Таким чином Трамп стане четвертим президентом в історії США, який пропустить інавгурацію свого наступника.

Читайте також: