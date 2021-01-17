  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    У світі

    ФБР перевіряє версію про фінансування штурму Капітолію з-за кордону, – NBC

    • Розсилка
    <p>Прихильники президента Дональда Трампа збираються біля західного входу під час заворушень біля будівлі Капітолію 6 січня 2021 року</p> - ФБР перевіряє версію про фінансування штурму Капітолію з-за кордону, – NBC

    Прихильники президента Дональда Трампа збираються біля західного входу під час заворушень біля будівлі Капітолію 6 січня 2021 року

    Фото Reuters

    Слідчі з’ясовують обставини, які стосуються переказу біткоїнів на $500 тис. лідерам ультраправих угруповань

    Федеральне бюро розслідувань перевіряє версію про фінансування штурму Капітолію у Вашингтоні з-за кордону.

    Про це повідомляє NBC.

    Наразі, співробітники ФБР з’ясовують, чи отримували учасники заворушень в центрі Вашингтону кошти з інших країн.

    За інформацією одного чинного та одного колишнього працівників бюро, слідчі ФБР з’ясовують обставини, які стосуються переказу біткоїнів на $500 тис. лідерам ультраправих угруповань в США.

    Ймовірно, кошти були переведені громадянином Франції до заворушень. Інформація щодо платежів була надана компанією, яка аналізує криптовалютні перекази.

    У ФБР вважають, що пов’язані з Росією, Іраном і Китаєм структури намагаються скористатися ситуацією в Вашингтоні у своїх інтересах та задля цього надають підтримку політичним екстремістам.

    6 січня прихильники Трампа організували акцію протесту біля Капітолію, де американський Конгрес зібрався, щоб затвердити результати президентських виборів. Протести переросли у заворушення і проникнення прихильників Трампа в приміщення Капітолію. В результаті заворушень загинули п’ять осіб.

    Нагадаємо, Палата представників, нижня палата Конгресу США проголосувала за імпічмент чинного президента США Дональда Трампа у зв’язку з недавніми заворушеннями в Вашингтоні.

    Як повідомлялося, Трамп заявив, що не прийде на інавгурацію майбутнього президента Джозефа Байдена, яка відбудеться 20 січня. Таким чином Трамп стане четвертим президентом в історії США, який пропустить інавгурацію свого наступника.

    Читайте також:
    У Конгресі США почали розслідування провалів розвідки при штурмі Капітолію
    Теги: США Дональд Трамп ФБР фінансування розслідування імпічмент
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies