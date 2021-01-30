Справа проти Порошенка і Байдена. Печерський суд виправдовується

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Вижу, тут Печерский суд начал резко оправдываться, что якобы не принимал никаких решений относительно возбуждения дел против пятого президента Украины Петра Порошенко и президента США Джо Байдена.

Но как-то так не очень убедительно получается. Суд обвиняет в манипуляции СМИ, а по факту – в манипуляции, и даже во лжи, можно обвинить и сам суд.

О чем идёт речь? Речь идёт о решении суда ещё за сентябрь 2020 года по жалобе адвоката Андрея Деркача Александра Телешецкого (https://reyestr.court.gov.ua/Review/91640832).

Как написано на ФБ-странице суда: «Судебным решением от 11 сентября 2020 удовлетворена жалоба адвоката Телешецького А.И. и обязано уполномоченных лиц Офиса Генерального прокурора, внести сведения в Единый реестр досудебных расследований по заявлению (сообщению) народного депутата Деркача Андрея Леонидовича от 10 августа 2020 о совершении уголовного преступления и начать досудебное расследование».

Дальше в сообщении акцентируется внимание на том, что конкретных фамилий в решении суда нет.

И действительно, конкретных фамилий, кроме адвоката и судьи (Светланы Волковой – давней знакомой Андрея Портнова) там не указано. Зато в тексте решения есть Лицо 1, о ком идёт речь можно догадаться по смыслу. Как и можно догадаться, о какой теме идёт речь, если посмотреть на публичные активности Деркача в период лета 2020 года – в частности, его пресс-конференции по теме плёнок Байден-Порошенко.

Так в чем же возможная манипуляция Печерского суда? В том, что именно это решение суда, в итоге, и послужило для регистрации двух новых производств уже 22 января 2021 года по делу Байден-Порошенко.

Допускаю, что таким образом кто-то мог специально «подложить свинью» Зеленскому. Заводить дела противы президента США через два дня после инаугурации - чистое безумие и «подстава».

Но винить Зеленский в этой ситуации все равно может только себя. Вот он сейчас, улыбаясь, в интервью американскому телеканалу НВО заявил, что немного зол на экс-президента Дональда Трампа. Хотя выводы, прежде всего, долже был сделать сам.

И насколько недопустимо было анонсировать в мае прошлого года дело Байден-Порошенко.

И насколько недопустимо не реагировать на внесение народных депутатов в санкционный список США за попытки вмешатлеьства в американские выборы, а Деркач – так вообще обьявлен агентом ФСБ.

И насколько недопустимо задействовать кадры Виктора Януковича (того же Портнова) в борьбе со своими политияческими оппонентами, подправляя тем самым отношения между Украиной и США в целом.

А судьи (раз я начала с Печерского суда) начали пытаться «съехать с темы», то есть, оправдываться в типа «непричастности». Потому что догадываются – следующими в санкционном списке могут оказаться сами.