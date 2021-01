Володимир Зеленський про ставлення до Дональда Трампа: «трохи» злий

В інтерв'ю програмі Axios на американському телеканалі HBO президент України Володимир Зеленський сказав, що «трохи» злий на експрезидента США Дональда Трампа. Про це повідомляється на сторінці каналу у Twitter.

.@jonathanvswan: “I can see you’re angry with President Trump. Maybe a little bit, huh?”

Ukrainian President @ZelenskyyUa: “A little bit.” #AxiosonHBO is back! Watch the full interview this Sunday at 6 p.m. ET/PT on all HBO platforms. pic.twitter.com/KSvZYewK7H