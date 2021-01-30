Володимир Зеленський про ставлення до Дональда Трампа: «трохи» злий

Телефонна розмова з Володимиром Зеленським стала підставою для оголошенн імпічменту Дональду Трампу

Чинний український президент розповів журналістам про колишнього президента США

В інтерв'ю програмі Axios на американському телеканалі HBO президент України Володимир Зеленський сказав, що «трохи» злий на експрезидента США Дональда Трампа. Про це повідомляється на сторінці каналу у Twitter.

.@jonathanvswan: “I can see you’re angry with President Trump. Maybe a little bit, huh?”

Ukrainian President @ZelenskyyUa: “A little bit.” #AxiosonHBO is back! Watch the full interview this Sunday at 6 p.m. ET/PT on all HBO platforms. pic.twitter.com/KSvZYewK7H — Axios (@axios) January 29, 2021

На відео журналіст запитує у Володимира Зеленського: «Я бачу, ви злий на президента Трампа. Можливо, трохи?»

На що Зеленський відповідає: «Трохи» і сміється.

Зазначимо, повна версія інтерв'ю з президентом буде доступна в неділю, 31 січня.

Як повідомлялося раніше, 25 вересня 2019 року Білий дім оприлюднив текст телефонної розмови між президентами США та України, через яку в Палаті представників США розпочали процедуру імпічменту, оскільки з тексту розмови випливає, що Дональд Трамп тиснув на Володимира Зеленського, переконуючи розпочати в Україні розслідування проти сина чинного президента США Джо Байдена.

6 лютого 2020 року Сенат США виправдав Трампа.