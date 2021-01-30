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    Володимир Зеленський про ставлення до Дональда Трампа: «трохи» злий

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    Телефонна розмова з Володимиром Зеленським стала підставою для оголошенн імпічменту Дональду Трампу - Володимир Зеленський про ставлення до Дональда Трампа: «трохи» злий
    Телефонна розмова з Володимиром Зеленським стала підставою для оголошенн імпічменту Дональду Трампу
    Фото: Громадське

    Чинний український президент розповів журналістам про колишнього президента США

    В інтерв'ю програмі Axios на американському телеканалі HBO президент України Володимир Зеленський сказав, що «трохи» злий на експрезидента США Дональда Трампа. Про це повідомляється на сторінці каналу у Twitter.

    На відео журналіст запитує у Володимира Зеленського: «Я бачу, ви злий на президента Трампа. Можливо, трохи?»

    На що Зеленський відповідає: «Трохи» і сміється.

    Зазначимо, повна версія інтерв'ю з президентом буде доступна в неділю, 31 січня.

    Як повідомлялося раніше, 25 вересня 2019 року Білий дім оприлюднив текст телефонної розмови між президентами США та України, через яку в Палаті представників США розпочали процедуру імпічменту, оскільки з тексту розмови випливає, що Дональд Трамп тиснув на Володимира Зеленського, переконуючи розпочати в Україні розслідування проти сина чинного президента США Джо Байдена.

    6 лютого 2020 року Сенат США виправдав Трампа.

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    Теги: США Дональд Трамп Володимир Зеленський розслідування президент журналіст
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