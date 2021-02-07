У Сінгапурі медику помилково ввели п'ятикратну дозу вакцини Pfizer

Жодних ускладнень після інциденту у медика виявлено не було

Жодних ускладнень після інциденту у медика виявлено не було

Помилку при введенні вакцини помітили відразу, і медика негайно госпіталізували

Співробітнику Національного офтальмологічного центру Сінгапуру помилково ввели п'ятикратну дозу вакцини Pfizer від коронавірусу.

Про це повідомляє Channelnewsasia.

Проте жодних ускладнень після інциденту у нього виявлено не було.

Інцидент стався ще 14 січня. Помилку при введенні вакцини помітили відразу, і медика негайно госпіталізували. За цей період не було виявлено побічних ефектів.

Внутрішнє розслідування дійшло висновку, що інцидент став наслідком людської помилки через неузгоджені дії персоналу.

Вакцинація в Сінгапурі почалася наприкінці минулого року зі щеплень для медиків. Пізніше вакцинацію розширили на співробітників авіа – та наземного транспорту. Із середини лютого почнуть вакцинувати літніх жителів.

Як відомо, Україна отримає 12 млн доз вакцин від AstraZeneca та Novavax.

У п’ятницю глава МОЗ Максим Степанов назвав дату, до якої всі охочі українці будуть вакциновані.

Національний план передбачає п’ять етапів вакцинації. Степанов пообіцяв, що в Україні перший етап вакцинації від Covid-19 розпочнеться вже в середині лютого.

Раніше Міністерство охорони здоров'я представило календарний план вакцинації українців від коронавірусу.