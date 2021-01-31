У США конгресмен захворів на коронавірус після вакцинації

Другу дозу вакцини конгресмен отримав до інавгурації президента США Джо Байдена

У члена Палати представників Конгресу США Стівена Лінча (демократ, від штату Массачусетс) було виявлено коронавірус, незважаючи на зробленим ним щеплення від Covid-19.

Про це повідомляє CBS з посиланням на прессекретаря законодавця Моллі Роуз Тарп.

Як розповіла представник, Лінч прищеплювався вакциною компанії Pfizer / BioNTech. Другу дозу вакцини конгресмен отримав до інавгурації президента США Джо Байдена, що пройшла 20 січня.

За словами Тарп, у політика відсутні симптоми Covid-19.

«Він почувається добре», - повідомила Тарп.

Вона додала, що Лінч піде на карантин і буде працювати віддалено.

США як і раніше залишаються в світових лідерах за кількістю виявлених випадків Covid-19. Всього в країні з початку пандемії заразилися 25,2 мільйона чоловік, померли понад 420 тисяч хворих.

Раніше президент США Джо Байден ввів карантин для прибуваючих в США авіапасажирів. Рішення було прийнято в зв'язку з поширенням нового штаму коронавірусу.

«На додаток до носіння маски будь-якого іноземця, який прибуває в США літаком з іншої країни потрібно буде зробити тест ще до посадки, до вильоту. А також йти на карантин, коли вони прибувають до Америки», - сказав політик.

Нагадаємо, американські вчені розкрили, як коронавірусна інфекція впливає на організм в перші години зараження.