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    У світі

    У США конгресмен захворів на коронавірус після вакцинації

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    У США конгресмен захворів на коронавірус після вакцинації

    Другу дозу вакцини конгресмен отримав до інавгурації президента США Джо Байдена

    У члена Палати представників Конгресу США Стівена Лінча (демократ, від штату Массачусетс) було виявлено коронавірус, незважаючи на зробленим ним щеплення від Covid-19.

    Про це повідомляє CBS з посиланням на прессекретаря законодавця Моллі Роуз Тарп.

    Як розповіла представник, Лінч прищеплювався вакциною компанії Pfizer / BioNTech. Другу дозу вакцини конгресмен отримав до інавгурації президента США Джо Байдена, що пройшла 20 січня.

    За словами Тарп, у політика відсутні симптоми Covid-19.

    «Він почувається добре», - повідомила Тарп.

    Вона додала, що Лінч піде на карантин і буде працювати віддалено.

    США як і раніше залишаються в світових лідерах за кількістю виявлених випадків Covid-19. Всього в країні з початку пандемії заразилися 25,2 мільйона чоловік, померли понад 420 тисяч хворих.

    Раніше президент США Джо Байден ввів карантин для прибуваючих в США авіапасажирів. Рішення було прийнято в зв'язку з поширенням нового штаму коронавірусу.

    «На додаток до носіння маски будь-якого іноземця, який прибуває в США літаком з іншої країни потрібно буде зробити тест ще до посадки, до вильоту. А також йти на карантин, коли вони прибувають до Америки», - сказав політик.

    Нагадаємо, американські вчені розкрили, як коронавірусна інфекція впливає на організм в перші години зараження.

    Теги: США карантин коронавірус
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