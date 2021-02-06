Китай схвалив використання вакцини, яку закуповує Україна

Китайська вакцина випробовувалась на добровольцях в Бразилії та Туреччині

Третя фаза випробування препарату від Covid-19 визнана успішною

Застосування вакцини від коронавірусу виробництва китайської компанії Sinovac Biotech схвалено державним управлінням з контролю за фармацевтичною продукцією Китайської Народної Республіки. Цим препаратом збираються щеплювати й українців.

Як повідомляє агентство Reuters, таким чином, виробнику надали умовний дозвіл для регулярних поставок на ринок цього препарату. Раніше вакцина використовувалася в Китаї головним чином для представників групи підвищеного ризику – лікарів, прибиральників, співробітників поліції і митниці, а також чиновників.

У ході випробувань третьої фази, проведених в Бразилії і Туреччині, оцінювалася ефективність вакцини-кандидата щодо медичних працівників, які лікують пацієнтів з коронавірусною хворобою. Вони мали одну і ту ж первинну кінцеву точку – рівень ефективності препарату через 14 днів після щеплення вакциною-кандидатом або плацебо.

Зазначено, що станом на 16 грудня 2020 року в програмі взяли участь 12 396 медичних працівників старше 18 років. Всього за період спостереження було зафіксовано 253 позитивних випадки.

«У Бразилії через 14 днів після вакцинації двома дозами вакцини за графіком 0,14 днів ефективність проти Covid-19 склала 50,65% для всіх випадків, 83,70% для випадків, що потребують лікування, і 100,00% для госпіталізованих, важких і летальних випадків», – говорить реліз компанії.

Клінічні випробування третьої фази в Туреччині проходили у два етапи. Серед учасників – медичні працівники на першому етапі й населення – на другому етапі. Вік учасників становив від 18 до 59 років. Всього в випробуванні був задіяний 7 371 учасник. Так, 1322 учасники завершили вакцинацію двома дозами та увійшли в 14-денний період спостереження після отримання другої дози вакцини.

«На підставі аналізу 29 випадків ефективність профілактики Covid-19 склала 91,25% через 14 днів після двухдозової вакцинації відповідно до 0, 14-денним графіком», – інформують у компанії.

Наприкінці січня глава правління Інь Вейдун заявив, що в компанії Sinovac Biotech заявили про гарну ефективність своєї вакцини від коронавірусу в ході клінічних випробувань. При цьому її загальний показник ефективності склав 50,38 відсотка.

У грудні Україна прискорила переговори з китайським виробником Sinovac Biotech і дійшла згоди про постачання у лютому 2021 року 1,9 мільйона доз Covid-вакцини.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський підписав закон, що дозволяє почати вакцинацію українців від коронавірусу.

Також президент запевнив, що в лютому запрацює онлайн-платформа, де можна буде записатися у чергу на вакцинацію від коронавірусу.