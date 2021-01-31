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    Вчені розкрили вплив коронавірусу на легені в перші години зараження

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    Вчені розкрили вплив коронавірусу на легені - Вчені розкрили вплив коронавірусу на легені в перші години зараження
    Вчені розкрили вплив коронавірусу на легені

    Covid-19 вражає тканини дихальних органів вже через годину після інфікування

    Американські вчені розкрили, як коронавірусна інфекція впливає на організм в перші години зараження.

    Про це повідомляє MedicalXpress.

    Так, експерти з Бостонського університету спільно з фахівцями з Національної лабораторії нових інфекційних захворювань з'ясували, що Covid-19 вражає тканини дихальних органів вже через годину після інфікування.

    Для цього вчені провели експеримент з штучно вирощеними клітинами, які ідентичні клітинам легенів людини.

    «Найбільш вражаючим нам здалося те, на скільки молекулярних шляхів впливає вірус. Дивно, в якій мірі він впливає на клітини, які заражає. Вірус повністю їх перебудовує», - пояснив старший науковий співробітник дослідження Ендрю Емілі (Andrew Emili).

    Крім того, експерт додав, що Covid-19 повністю змінює метаболічні процеси в клітинах – навіть пошкоджує їх ядерні мембрани – протягом трьох-шести годин після зараження.

    При цьому, як зауважив його колега Ельке Мюльбергер (Elke Muhlberger), у інфікованих смертельним вірусом Ебола не було виявлено будь-яких очевидних структурних змін на ранніх стадіях зараження.

    Раніше фахівці міжнародного Фонду раку легенів розкрили несподіваний ознака онкологічного захворювання.

    До слова, відомий лікар і телеведучий Євген Комаровський пояснив, як працювати в офісі і не підхопити Covid-19.

    Також Комаровський розповів, як захиститися від нового штаму коронавірусу.

    Теги: здоров'я лікар інфекція вірус коронавірус
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