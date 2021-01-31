Вчені розкрили вплив коронавірусу на легені в перші години зараження

Covid-19 вражає тканини дихальних органів вже через годину після інфікування

Американські вчені розкрили, як коронавірусна інфекція впливає на організм в перші години зараження.

Про це повідомляє MedicalXpress.

Так, експерти з Бостонського університету спільно з фахівцями з Національної лабораторії нових інфекційних захворювань з'ясували, що Covid-19 вражає тканини дихальних органів вже через годину після інфікування.

Для цього вчені провели експеримент з штучно вирощеними клітинами, які ідентичні клітинам легенів людини.

«Найбільш вражаючим нам здалося те, на скільки молекулярних шляхів впливає вірус. Дивно, в якій мірі він впливає на клітини, які заражає. Вірус повністю їх перебудовує», - пояснив старший науковий співробітник дослідження Ендрю Емілі (Andrew Emili).

Крім того, експерт додав, що Covid-19 повністю змінює метаболічні процеси в клітинах – навіть пошкоджує їх ядерні мембрани – протягом трьох-шести годин після зараження.

При цьому, як зауважив його колега Ельке Мюльбергер (Elke Muhlberger), у інфікованих смертельним вірусом Ебола не було виявлено будь-яких очевидних структурних змін на ранніх стадіях зараження.

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