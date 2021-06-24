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    Байден знайшов роботу для вдови сенатора Маккейна

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    Вдова сенатора&nbsp;Джона Маккейна&nbsp;Сінді Маккейн - Байден знайшов роботу для вдови сенатора Маккейна
    Вдова сенатора Джона Маккейна Сінді Маккейн
    Фото: АР

    Президент США запропонує вдові сенатора Маккейна посаду в ООН

    Президент США Джо Байден заявив, що запропонує вдові сенатора Джона Маккейна Сінді Маккейн обійняти пост представника країни при Продовольчій і сільськогосподарській організації ООН. Про це повідомляє пресслужба Білого дому.

    Також Джо Байден збирається висунути на посаду постійного посла Сполучених Штатів при Організації з безпеки та співпраці в Європі (ОБСЄ) Майкла Карпентера.

    За часів президента Барака Обами Карпентер курирував російський напрямок у Національній раді безпеки. До цього він був співробітником Держдепу.

    Кандидатури Маккейн і Карпентера ще має затвердити Сенат США.

    Також президент США Джо Байден розглядає кандидатуру доньки Джона Кеннеді 63-річної Керолайн Кеннеді на посаду американського посла в Австралії.

    Раніше ЗМІ повідомляли, що Джо Байден може призначити Сінді Маккейн послом у Великій Британії.

    Джон Маккейн, який в 2008 році був висунутий республіканцями на пост президента США, помер в 2018 році через рак мозку.

    Джон Маккейн був великим прихильником України і активно критикував Росію. Він приїжджав в Україну під час Революції Гідності та побував на Донбасі. Також сенатор Маккейн виступав за надання Україні летальної зброї.

    Теги: США Джозеф Байден ООН кадрові зміни політика Джон Маккейн президент Сенат США
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    Байден знайшов роботу для вдови сенатора Маккейна