Сьогодні річниця смерті друга України – сенатора Джона Маккейна



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Джон Маккейн Фото: Reuters

Джон Маккейн був великим прихильником України

Минулого року у цей день, 25 серпня, помер американський сенатор-республіканець Джон Маккейн. Він пішов з життя у віці 81 року після тривалої боротьби з раковою пухлиною мозку.

Джон Маккейн народився у сім’ї військових. Його батько та дід були чотиризірковими адміралами ВМС США. Закінчивши військову академію в Аннаполісі, Джон Маккейн став офіцером військово-морської авіації. Ветеран В’єтнамської війни, він був збитий над Ханоєм та п’ять років перебував у в’єтнамському полоні. За військові заслуги Джон Маккейн був нагороджений медалями «Пурпурне серце», «Легіон Честі», Срібною та Бронзовою зірками, – повідомляє Голос Америки.

У 1982 році Маккейн був обраний до Палати Представників Конгресу США, а в 1992 – сенатором від штату Аризона. Балотувався на посаду президента США.

Джон Маккейн був великим прихильником України і активно критикував Росію. Він приїжджав в Україну під час Революції Гідності та побував на Донбасі. Також сенатор Маккейн виступав за надання Україні летальної зброї.