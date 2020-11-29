Байден може призначити вдову Маккейна послом у Великій Британії

Сінді Маккейн активно критикувала президента Трампа і підтримувала Байдена під час його кампанії

Обраний президент США Джо Байден може призначити Сінді Маккейн послом у Великій Британії.

Про це повідомляє The Hill.

Сінді Маккейн, вдова покійного сенатора Джона Маккейна (від штату Арізона), активно критикувала президента Трампа і підтримувала Байдена під час його кампанії. Вона – відомий англофіл.

«Це її, якщо вона цього захоче», – сказало джерело The Times.

До слова, Байден закликав американців відкинути партійність і «демонізуючу» риторику.

Раніше Байден озвучив кандидатів на ключові пости в адміністрації Білого дому.

Нагадаємо, Трамп заявив, що Байден переміг у «корумпованих» містах.

В п'ятницю Трамп заявив, що визнає перемогу Джо Байдена на президентських виборах, якщо Колегія виборників проголосує за нього.

Згодом Трамп назвав чергову умову для допуску Байдена в Білий дім.

Як відомо, офіційно переможцем перегонів вважається кандидат, за якого 14 грудня проголосує Колегія виборників. Новий президент офіційно приступає до виконання обов’язків після складання присяги 20 січня.

За результатом підрахунку голосів, переможцем президентських виборів став кандидат від демократичної партії Джо Байден з 306 голосами виборників. Чинний президент Дональд Трамп набрав 232 голоси.