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    Бельгійська принцеса показала нареченого і оголосила про заручини (фото)

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    Принцеса Марія Лаура сьома в черзі наслідування бельгійського престолу - Бельгійська принцеса показала нареченого і оголосила про заручини (фото)
    Принцеса Марія Лаура сьома в черзі наслідування бельгійського престолу
    фото in-24.com

    Весілля заплановане на другу половину 2022 року

    Бельгійська принцеса Марія-Лаура, племінниця короля Бельгії Філіпа, герцгерцогиня Австрійська-Есте – оголосила про свої заручини з британським інвестиційним банкіром Вільямом Ізві. Відповідна інформація з’явилася на сторінці фотографа Ендрю Ферраро в Instagram, який знімав майбутнє подружжя. А також на офіційній сторінці королівського палацу.

    «Принцеса Бельгії Марія Лаура і мсьє Вільям Ізві. Грудень 2021 р., Лондон, Велика Британія. Вітаємо принцесу Марію Лауру і мсьє Вільяма Ізві із заручинами. Для мене велика честь сфотографувати їхні портрети з цієї нагоди», – написав Ендрю Ферраро.

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    Бельгійська принцеса показала нареченого і оголосила про заручини (фото)
    Бельгійська принцеса показала нареченого і оголосила про заручини (фото)

    На знімках майбутня наречена позує у довгій квітчастій сукні і грубих чорних черевиках. Вона демонструє красиву каблучку з діамантом та сапфіром. Для фото пара позувала у зеленому саду..

    Весілля заплановане на другу половину 2022 року, йдеться в опублікованій сьогодні заяві.

    Вільям Ізві народився в Парижі в сім'ї британки та франко-марокканця, але більшу частину свого дитинства провів у Лондоні. Принцеса Марія Лаура сьома в черзі наслідування бельгійського престолу. Перше місце в лінії спадкування посідає старша дочка короля та королеви Бельгії – принцеса Єлизавета.

    Нагадаємо, Меган Маркл і принц Гаррі вперше показали шестимісячну дочку.

    Також нещодавно королівська родина герцогів Кембриджських замилувала світлиною з дітьми для різдвяної листівки.

    Теги: Бельгія весілля Велика Британія Меган Маркл Instagram
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    Бельгійська принцеса показала нареченого і оголосила про заручини (фото)