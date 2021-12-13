Королівська родина герцогів Кембриджських замилувала світлиною з дітьми для різдвяної листівки

Шанувальники помітили схожість принцеси Шарлотти з Єлизаветою ІІ

Кенсингтонський палац опублікував нову сімейну різдвяну листівку герцогів Кембриджських, на якій принц Вільям, його дружина Кейт Міддлтон та їхні діти. Знімок з'явився на офіційній сторінці герцогів у Instagram.

«Раді поділитися новим фото нашої сім'ї, який цього року і став нашою різдвяною листівкою», – йдеться у дописі.

Зазвичай герцоги роблять фото біля свого будинку у Норфолку, де святкують Різдво. Втім, як листівку цього року вони обрали світлину, яку зробили під час сімейної поїздки до Йорданії.

На фотографії Кейт Міддлтон сидить в елегантній легкій сукні кольору хакі. Принц Вільям – у поло, яке у тон наряду дружини, та бежеві шорти. На юній принцесі Шарлотті – сукня в синю клітку. Джордж вбраний у сорочку з коротким рукавом. Луї позував у футболці у смужку та білих шортах.

Цього разу більшість коментарів прихильників королівської родини присвячені не Кейт і Вільяму, а їхній трійці дітей. Восьмирічний Джордж, шестирічна Шарлотта і трирічний Луї отримали чимало коментарів.

Але найбільше відгуків отримала Шарлотта. Користувачі мережі помітили разючу подібність дівчинки з королевою Єлизаветою ІІ.

Нагадаємо, британський історик заявив, що королева Єлизавета почала передавати владу принцу Чарльзу.

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