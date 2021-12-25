Меган Маркл і принц Гаррі вперше показали шестимісячну дочку (фото)

Герцог та герцогиня Сассекські випустили різдвяну листівку

Меган Маркл і принц Гаррі представили свою різдвяну листівку, на якій вони позують разом зі своїми двома дітьми – 2,7-річним сином Арчі і шестимісячною Лілі, яку показали вперше. Знімок для святкової листівки зробив фотограф Алексі Любомирські, який раніше робив весільні фото подружжя Сассекських, а також фото в день їх заручин. Він опублікував свою роботу в Instagram.

На фотографії сімейна пара сидить на дерев'яних сходинках на ганку будинку, принц Гаррі тримає сина Арчі на колінах, а Меган Маркл піднімає дитину Лілі в повітря.

Варто зазначити, що діти дуже схожі на свого батька, вони такі ж рудоволосі.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Alexi Lubomirski (@alexilubomirski)

«Це один з тих рідкісних та особливих проєктів, частиною яких пощастило стати… Цей день, проведений з герцогом і герцогинею Сассекськими, був однією з найрадісніших подій, і для мене це велика честь, що мене запросили зробити фото», – написав Любомирські.

Нагадаємо, нещодавно королівська родина герцогів Кембриджських замилувала світлиною з дітьми для різдвяної листівки.