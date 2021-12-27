Стало відомо, хто знявся у новорічному привітанні Зеленського (фото)

Підготовка до новорічних свят в Офісі президента у розпалі

Троє спортсменів видали секрет, опублікувавши знімки в Іnstagram

Жан Беленюк, Олег Верняєв та Юрій Чебан виставили у мережу фотографії, з яких зрозуміло, що вони знялися у новорічному привітанні президента України Володимира Зеленського. Знімки спортсмени опублікували у мережі Іnstagram. На світлинах вони в однаковому інтер’єрі біля блакитно-жовтих стягів, одягнені святково.

«Куди одягнувся: A) весілля друга; B) новорічне привітання президента; C) зустріч після Руанди; D) це мій повсякденний вигляд», – запитав у підписників Беленюк.

Жан Беленюк. Фото: nstagram.zhanbeleniuk

35-річний одесит Юрій Чебан вже завершив кар'єру спортсмена та працює тренером збірної України з веслування на байдарках та каное. У 2012 та 2016 роках він був олімпійським чемпіоном з веслування на каное (одиночка, 200 метрів).

Юрій Чебан. Фото: instagram.cheban_yura

30-річний киянин Жан Беленюк виграв єдине для України золото в Токіо-2020. Борця греко-римського стилю визнали найкращим спортсменом 2021 року в Україні. Беленюк також є нардепом від фракції «Слуга народу».

28-річний Олег Верняєв є уродженцем Донецька. У 2016 році він став олімпійським чемпіоном в Ріо-де-Жанейро зі спортивної гімнастики (вправи на брусах). Його в цьому році впіймали на допінгу.

Олег Верняєв. Фото: instagram.verniaiev13

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський привітав українців з Різдвом Христовим. Своє привітання президент опублікував у Telegram.

«У ці дні мільйони людей в Україні та на планеті Земля відзначають Різдво Христове! Символ найкращих чеснот – любові, доброти та милосердя. Нехай вони об'єднують кожну нашу сім'ю та нашу одну велику родину – Україну!», – написав Зеленський.

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