Король острова. У Британії з’явилася незвична вакансія (фото)

Серед обов’язків монарха – управління баром, готелем та замком

Влада міста Барроу-ін-Фернесс, що на північному заході Великої Британії, опублікувала вакансію короля острова Піл. Про це повідомляє The Guardian.

Острів розташований в адміністративних межах міста, за 800 метрів від півострова Фернесс. До нього можна дістатися поромом, що курсує з квітня до вересня, або пішки під час відливу.

У вакансії вказано, що король має взяти на себе управління баром і готелем, стежити за замком XIV століття, заснованого вікінгами, і залишатися королем острова упродовж 10 років. Зокрема, у період з квітня до вересня йому потрібно буде приймати, обслуговувати та розважати гостей, а решту часу проводити на свій розсуд. При цьому розмір зарплатні в оголошенні не вказано.

Серед можливих недоліків вакансії названо нестабільну погоду на острові та ізоляцію. Щоправда, можна компенсувати це спостереженням за тюленями і приголомшливими заходами сонця.

Існує також особливий ритуал коронації: майбутнього монарха садовлять на трон, розмахують над ним іржавим мечем, надягають шлем, після чого на голову виливають кілька відер алкоголю.

Коронація на острові Піл. Фото: The Guardian

Зазначається, що попередній король, 73-річний Джон Мерфі, керував островом понад 40 років і вирішив піти на пенсію.

Раніше повідомлялося, що Британія пропонує іноземцям візу на рік. Тут нестача кадрів у секторі соціальної допомоги через пандемію коронавірусу.

За даними профспілки Road Haulage Association, в Сполученому Королівстві наразі не вистачає близько 100 тисяч водіїв великовантажних автомобілів. Саме через це останнім часом полиці супермаркетів по всій країні раз у раз виявлялися порожніми, а водії стикалися з нестачею палива на заправках.

Читайте також:



