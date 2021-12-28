Мендель подякувала за кохання загадковому чоловіку (фото)

Мендель приховує від загалу свого коханого

У кадрі знову з’явилася лише руки обранця екссекретарки президента

Колишня прессекретар президента України Юлія Мендель продовжує інтригувати фотографіями із загадковим чоловіком, при цьому не показує його обличчя. Наприкінці року Мендель вирішила подякувати чоловікові за любов і розмістила чергове фото на сторінці в Instagram.

«Багато хто намагається любити, але не вміє. Інші – вміють любити, але бояться. Дякую за те, що ти так вмієш любити й що любиш саме мене», – написала Мендель.

Утім, у кадрі знову з’явилася лише руки обранця екссекретарки президента.

Мендель не вперше публікує у соціальних мережах фото з чоловічою рукою на плечі.

Раніше колишня прессекретарка Зеленського показала, який образ обрала для святкування Нового року.

Нагадаємо, Мендель осоромилася в соцмережі, коли надрукувала повідомлення із купою помилок. Також колишня прессекретарка Володимира Зеленського опублікувала у Instagram таємниче фото. На знімку її ніжно обнімає чиясь рука.



