Міграційна криза у Литві та гібридні дії Лукашенка
В цьому році в Литву з Білорусі прибули понад 500 мігрантів, це в 6 разів більше, ніж в минулому році
Мовою оригіналу
Гибридные действия Лукашенко
Не думаю, что эта идея принадлежит Лукашенко (зная любителей миграционных кризисов), но формально это делает Беларусь. А именно – направляет сотни беженцев из Ирака в Литву в так называемые «туры».
Так, в этом году в Литву из Беларуси прибыли более 500 мигрантов (в основном – мужчины из Ирака). Это в шесть раз больше, чем в прошлом году.
Власти Литвы, вынужденные открыть временный центр мигрантов, публично обвиняют в создании этого миграционного кризиса Лукашенко.
Как пишет издание The Telegraph, большинство туристов-беженцев в Литву на границе имеют беларуские визы, выданные в то же день – то есть, их могли выдавать прямо на борту самолёта.
Джерело: блог Олесі Яхно