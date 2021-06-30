Міграційна криза у Литві та гібридні дії Лукашенка

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Гибридные действия Лукашенко

Не думаю, что эта идея принадлежит Лукашенко (зная любителей миграционных кризисов), но формально это делает Беларусь. А именно – направляет сотни беженцев из Ирака в Литву в так называемые «туры».

Так, в этом году в Литву из Беларуси прибыли более 500 мигрантов (в основном – мужчины из Ирака). Это в шесть раз больше, чем в прошлом году.

Власти Литвы, вынужденные открыть временный центр мигрантов, публично обвиняют в создании этого миграционного кризиса Лукашенко.

Как пишет издание The Telegraph, большинство туристов-беженцев в Литву на границе имеют беларуские визы, выданные в то же день – то есть, их могли выдавать прямо на борту самолёта.