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    Думки вголос

    Міграційна криза у Литві та гібридні дії Лукашенка

    • Олеся Яхно

      Кандидат політичних наук

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Міграційна криза у Литві та гібридні дії Лукашенка

    В цьому році в Литву з Білорусі прибули понад 500 мігрантів, це в 6 разів більше, ніж в минулому році

    Мовою оригіналу

    Гибридные действия Лукашенко

    Не думаю, что эта идея принадлежит Лукашенко (зная любителей миграционных кризисов), но формально это делает Беларусь. А именно – направляет сотни беженцев из Ирака в Литву в так называемые «туры».

    Так, в этом году в Литву из Беларуси прибыли более 500 мигрантов (в основном – мужчины из Ирака). Это в шесть раз больше, чем в прошлом году.

    Власти Литвы, вынужденные открыть временный центр мигрантов, публично обвиняют в создании этого миграционного кризиса Лукашенко.

    Как пишет издание The Telegraph, большинство туристов-беженцев в Литву на границе имеют беларуские визы, выданные в то же день – то есть, их могли выдавать прямо на борту самолёта.

    Джерело: блог Олесі Яхно

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    Теги: Білорусь Олександр Лукашенко Литва
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    Міграційна криза у Литві та гібридні дії Лукашенка