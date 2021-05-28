Золоте дно. Оприлюднено розслідування Nexta про збагачення сім'ї Лукашенка

У фільмі обговорюються тіньові схеми сім'ї та друзів Лукашенка

У фільмі розкривають, як Лукашенко зробив з Білорусі країну-прокладку

Контрабанда сигарет – один з основних методів незаконного збагачення сім'ї невизнаного президента Білорусі Олександра Лукашенка.

Про це йдеться у фільмі-розслідуванні білоруського Telegram-каналу Nexta, засновника якого Романа Протасевича і його дівчину Софії Сапегу затримали в Мінську.

У фільмі розкривають особливості білоруської «соціальної» моделі, як Лукашенко зробив з Білорусі країну-прокладку, називають імена «обраних» з найближчого оточення Лукашенка, яким він дозволяє збагачуватися коштом білорусів.

Також у фільмі обговорюються тіньові схеми сім'ї та друзів Лукашенко.

«Ексклюзивні документи, що підтверджують корупційні зв'язки Лукашенко і його сім'ї – санкцій більше не уникне ніхто», – йдеться в повідомленні.

Для перегляду фільму натисніть на посилання.

Варто зазначити, що це другий фільм-розслідування від білоруських опозиційних журналістів.

Нагадаємо, соратник Протасевича попросив Польщу посилити охорону співробітників Nexta.

Також зазначалося, що, судячи з опублікованого білоруськими силовиками відео, Протасевича катують і змушують давати показання.

Нагадаємо, 23 травня стало відомо про те, що в аеропорту Мінська екстрено сів літак Ryanair через повідомлення про вибухівку на борту.

Згодом стало відомо, що білоруські силовики затримали колишнього головного редактора Telegram-каналу Nexta Романа Протасевича, що перебував на його борту. Для того, щоб примусити літак сісти, в повітря були підняті винищувачі МіГ-29. При цьому незадовго до вильоту Протасевич повідомив про стеження за ним в аеропорту Афін.

Після цього міжнародні авіакомпанії почали змінювати маршрути своїх літаків, щоб вони не входили в повітряний простір Білорусі. 27 травня Міжнародна організація цивільної авіації (ІКАО) вирішила провести розслідування примусової посадки літака Ryanair в Білорусі.