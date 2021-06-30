СБУ передала до суду справи проти двох соратників Медведчука

Соратнику Віктора Медведчука з «Українського вибору» Івану Комелову загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років

Фігуранти справи входили до складу незаконного збройного формування «Самооборона Севастополя»

Слідчі Служби безпеки України (СБУ) завершили досудове розслідування у справах щодо двох керівників громадського руху «Український вибір», яких підозрюють в організації та проведенні незаконного референдуму на тимчасово окупованій території АР Крим та м. Севастополь.

«Cлідчі СБУ під процесуальним керівництвом Офісу Генпрокурора завершили досудове розслідування у кримінальних провадженнях щодо двох керівників громадського руху «Український вибір». Їх підозрюють в організації та проведенні незаконного референдуму на тимчасово окупованій території АР Крим та м. Севастополь», – повідомляє пресслужба СБУ.

Підозрюваними є керівники ініціативних груп громадського руху «Український вибір», які діяли в Севастополі. А саме – Комелов І.М. та Синявський О.В.

Досудовим розслідуванням встановлено, що фігуранти входили до складу незаконного збройного формування «Самооборона Севастополя». Один з підозрюваних очолював територіальний підрозділ вказаного формування, інший був керівником окремого підрозділу «самооборони» – «Слов’янський щит».

«Вказані громадяни України виконували протиправні накази «ватажків» зазначеного формування, а також брали активну участь в організації та проведенні незаконного референдуму на території півострова Крим у березні 2014 року», – розповіли в СБУ.

Встановлено, що за вказану злочинну діяльність представники держави-окупанта нагородили підозрюваних відомчими медалями «За повернення Криму».

Наразі обвинувальні акти щодо зазначених осіб за ознаками вчинення злочинів, передбачених ст. 111 (державна зрада), ст. 260 (створення не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань) та ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України) КК України, скеровані до суду.

Зловмисникам загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років.

Зазначимо, «департамент війни» очолив Якубовський – у нього може бути конфлікт інтересів через Медведчука.

Як відомо, 26 березня 2021 року Офіс генпрокурора повідомив про підозру трьом керівникам ініціативних груп громадського руху «Український вибір» Медведчука – ідеться про Олександра Синявського, Івана Комелова й Олександра Слюсаренка. Їх підозрюють в організації та проведенні незаконного «референдуму» у Криму, також їм інкримінують державну зраду й посягання на територіальну цілісність і недоторканність України.

А вже 12 травня Віктору Медведчуку повідомили про підозру у державній зраді та порушенні ведення війни. Його однопартієць Тарас Козак, якому генеральна прокурорка Ірина Венедіктова підписала аналогічну підозру, наразі перебуває за межами України.

13 травня суд відправив Віктора Медведчука під домашній арешт. 14 травня на нього вдягли електронний браслет.

Зазначимо, Медведчук пожалівся на «незаконні дії української влади» до Європейського суду.

Нагадаємо, в Єдиному державному реєстрі судових рішень з’явився повний текст ухвали Київського апеляційного суду від 21 травня у справі за підозрою народного депутата від ОПЗЖ, кума Путіна Віктора Медведчука у державній зраді і порушенні законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111; ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 15, ч. 1 ст. 438 КК України).

Віктор Медведчук залишився під цілодобовим домашнім арештом до 10 липня 2021 року.