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Безпілотники атакували об'єкт, що входить до нафтопроводу «Дружба»

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Безпілотники атакували об'єкт, що входить до нафтопроводу «Дружба»
Станцію Станова, яка входить до складу нафтопроводу «Дружба», атакували БпЛА
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Росіяни заявляють про збиття повітряних цілей у Липецькій області

Учора вранці два безпілотники атакували територію нафтопереробної станції Станова в Липецькій області Росії. Про це повідомляють російські Telegram-канали.

За даними джерел каналу Baza, рано вранці 15 березня на території станції Станова (входить до складу нафтопроводу «Дружба») росіяни виявили залишки двох підірваних БпЛА літакового типу. Загорянь, пошкоджень і постраждалих нібито не було.

За словами губернатора Липецької області РФ Ігоря Артамонова, «два БпЛА були придушені черговими засобами в Становлянському окрузі».

Нагадаємо, що вранці 16 березня безпілотники атакували два нафтопереробні заводи у Самарській області. 

Раніше у Калузькій області РФ дрони атакували нафтохімічне підприємство «Перший Завод», що займається переробкою нафти.

Також зранку, 15 березня, у російському Білгороді знову непокійно, лунали сирени. У місті був обстріл, працювали система ППО.

Місцеві мешканці повідомили про машину, що горить, на вулиці Єсеніна. Влада закликала мешканців спуститися в укриття.

Міноборони Росії стверджує, що ЗСУ спробували атакувати Білгородську область за допомогою реактивної системи залпового вогню RM-70 «Вампір».

Як повідомлялося, у ніч на 13 березня Служба безпеки України атакувала дронами одразу три нафтопереробних заводи – не тільки в Рязані, але й у Кстово (Нижегородська область) та Кірішах (Ленінградська обл). Судячи з відео у мережі, наслідки атаки були доволі суттєвими. До речі, атаковані сьогодні нафтопереробні заводи входять у топ-5 найбільших заводів у РФ.

Читайте також: Росія визнала: українські дрони зупинили один з найбільших нафтопереробних заводів країни
Теги: безпілотник нафта росія

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