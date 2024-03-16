Безпілотники атакували об'єкт, що входить до нафтопроводу «Дружба»
Росіяни заявляють про збиття повітряних цілей у Липецькій області
Учора вранці два безпілотники атакували територію нафтопереробної станції Станова в Липецькій області Росії. Про це повідомляють російські Telegram-канали.
За даними джерел каналу Baza, рано вранці 15 березня на території станції Станова (входить до складу нафтопроводу «Дружба») росіяни виявили залишки двох підірваних БпЛА літакового типу. Загорянь, пошкоджень і постраждалих нібито не було.
За словами губернатора Липецької області РФ Ігоря Артамонова, «два БпЛА були придушені черговими засобами в Становлянському окрузі».
Нагадаємо, що вранці 16 березня безпілотники атакували два нафтопереробні заводи у Самарській області.
Раніше у Калузькій області РФ дрони атакували нафтохімічне підприємство «Перший Завод», що займається переробкою нафти.
Також зранку, 15 березня, у російському Білгороді знову непокійно, лунали сирени. У місті був обстріл, працювали система ППО.
Місцеві мешканці повідомили про машину, що горить, на вулиці Єсеніна. Влада закликала мешканців спуститися в укриття.
Міноборони Росії стверджує, що ЗСУ спробували атакувати Білгородську область за допомогою реактивної системи залпового вогню RM-70 «Вампір».
Як повідомлялося, у ніч на 13 березня Служба безпеки України атакувала дронами одразу три нафтопереробних заводи – не тільки в Рязані, але й у Кстово (Нижегородська область) та Кірішах (Ленінградська обл). Судячи з відео у мережі, наслідки атаки були доволі суттєвими. До речі, атаковані сьогодні нафтопереробні заводи входять у топ-5 найбільших заводів у РФ.
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