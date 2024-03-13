Росія визнала: українські дрони зупинили один з найбільших нафтопереробних заводів країни
Губернатор Ростовської області повідомив, що загиблі та поранені внаслідок атаки нібито відсутні
Новошахтинський нафтопереробний завод країни-агресорки припинив роботу після атаки безпілотників. Про це повідомив губернатор Ростовської області Василь Голубєв.
«Загиблих та поранених немає. Технологічні об'єкти підприємства зупинено. Наслідки уточнюються», – йдеться у його повідомленні.
Голубєв також заявив, що дрони впали на територію НПЗ нібито внаслідок «роботи чергових систем РЕБ».
Як повідомлялося, у ніч на 13 березня Служба безпеки України атакувала дронами одразу три нафтопереробних заводи – не тільки в Рязані, але й у Кстово (Нижегородська область) та Кірішах (Ленінградська обл). Судячи з відео у мережі, наслідки атаки були доволі суттєвими. До речі, атаковані сьогодні нафтопереробні заводи входять у топ-5 найбільших заводів у РФ.
Раніше повідомлялося, що у Рязані трьома безпілотниками атаковано нафтопереробний завод «Роснафти». БПЛА потрапили до цехів, де розгорілася пожежа. Губернатор Рязанської області Павло Малков підтвердив, що пожежа на нафтозаводі сталася після атаки.
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