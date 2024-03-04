Постраждалі від сексуального насильства під час війни отримають репарації

Станом на 4 березня Генеральна прокуратура України веде 274 справи про сексуальне насильство, вчинене росіянами

В Україні запрацював пілотний проєкт з невідкладних репарацій для постраждалих від сексуального насильства під час війни. Про це повідомила віцепрем’єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина під час конференції «Відновлення прав постраждалих від сексуального насильства, повʼязаного з конфліктом: елемент миру та світової безпеки».

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За її словами, протягом року 500 постраждалих зможуть отримати одноразову виплату у розмірі 3 тисячі євро. Вже у березні 40 людей пройдуть необхідні процедури для того, щоб отримати відповідні статуси та перші проміжні репарації.

Щоб отримати репарації, постраждала людина повинна пройти верифікацію, але за словами Стефанішиної, постраждалим гарантується повна конфіденційність.

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«Є протокол взаємодії, який мінімізує травматизацію: це процес роботи з психологом, супроводження людини, робота через центри допомоги врятованим з кейс-менеджером, тобто, людиною, яка супроводжує тебе весь час і роками, скільки це потрібно», – пояснила віцепрем’єрка.

фото: Олена Зеленська/Telegram

Пілотна фаза проєкту репарацій триватиме до кінця жовтня.

«Наступний етап проєкту буде більш масштабний, оскільки до жовтня хочемо сформувати певну практику та досвід. І, можливо, будемо брати до уваги інші злочини, не лише сексуального характеру», – сказала Ольга Стефанішина.

Ініціативу також підтримала перша леді Олена Зеленська.

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«Щоб відновитися, потрібен ресурс. Це стосується як країни, так і окремих людей. Постраждалі від сексуального насильства під час війни не можуть чекати на «класичні» репарації, коли війна закінчиться чи коли Росія погодиться сплатити відшкодування. Діяти треба негайно», – сказала Зеленська.

Вона додала, що станом на 4 березня Генеральна прокуратура України веде вже 274 справи про сексуальне насильство, вчинене російськими окупантами. Однак потерпілих набагато більше.

Нагадаємо, у жовтні минулого року на сайті Верховної Ради України з'явився проєкт Закону про статус осіб, постраждалих від сексуального насильства, пов’язаного зі збройною агресією Російської Федерації проти України, та невідкладні проміжні репарації.