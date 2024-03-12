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Володимир Омелян Політик

Санкції Заходу проти РФ. Податки ростуть, медицина занепадає

glavcom.ua
Переважна більшість російських лікарів скаржаться на зникнення з продажу лікарських засобів
фото: depositphotos.com

Інформація щодо поточних втрат РФ внаслідок санкцій Заходу

 

•1•

Кремль готується підвищувати податки для росіян, аби збільшити видатки на війну.

  • Російський уряд планує після проведення виборів у росії збільшити податки для населення та бізнесу, що дозволить додатково залучити у бюджет понад $27 млрд.
  • Законодавча ініціатива може принести 2,5 трлн рублів ($27,5 млрд) на рік для фінансування російської агресії.
  • Планується, що для осіб із доходом понад 1 млн рублів на рік ставку податку хочуть збільшити з 13 до 15%, а для громадян з доходом більш ніж 5 млн рублів на рік – з 15 до 20%. Російські журналісти зазначають, що наразі у росії дохід більше за 1 млн рублів на рік має близько 14% населення – це приблизно 20 млн осіб.

•2•

Переважна більшість російських лікарів скаржаться на зникнення з продажу лікарських засобів, у тому числі включених до державного переліку життєво важливих, а також проблеми з медичним обладнанням, яке до війни ввозилося з-за кордону.

  • 78,5% медиків повідомили про нестачу ліків, назвавши 400 дефіцитних позицій, серед яких понад 70 – зі списку життєво необхідних та найважливіших лікарських препаратів.
  • Більше половини медиків – 52%, відзначають проблеми з медичною технікою: не вистачає апаратів КТ, МРТ, УЗД та ШВЛ, а до наявного обладнання складно закуповувати запчастини.
  • Майже дві третини лікарів – 64%, визнають, що на їхню роботу вплинули санкції, через які у росії виник дефіцит ліків, фахівці виявилися відрізаними від наукового обміну із закордонними колегами, а лікарні втратили можливість закуповувати якісну імпортну техніку.

•3•

У росії військово-транспортний літак Ан-12 запросив аварійну посадку на аеродромі Хурба в Комсомольську-на-Амурі у Хабаровському краї.

  • Такі інциденти трапляються все частіше, причина – західні санкції та відсутність постачання запчастин.
  • Попередньо у літака виникли проблеми з шасі.

•4•

Росія минулого року поставила Сербії 2,68 млрд куб. м газу, цього року показник може перевищити 3 млрд куб. м.

  • Компанія раніше домовилася з «Газпромом» про збільшення обсягів постачання взимку з 6 млн до 11 млн куб. м на добу.
  • Відповідно до договору, такі умови діятимуть до червня 2025 року.
  • Сербія платить рф за газ $300 за тисячу кубометрів.

•5•

Експорт російського ЗПГ зріс у лютому на 2,8% порівняно з аналогічним періодом минулого року.

  • Це відбувається на тлі дискусії у Європі щодо обмеження закупівель зрідженого газу з росії.
  • Так, влада Іспанії, одного з найбільших європейських імпортерів ЗПГ, виступила за припинення довгострокових контрактів з російськими постачальниками.

•6•

Україна через війну стала найбільшим імпортером зброї в Європі.

  • У період з 2019-2023 років Україна стала найбільшим імпортером зброї в Європі, натомість російський експорт озброєнь за аналогічний період скоротився на 53%, у результаті росія вперше за час спостережень опустилася на третє місце за цим показником.
  • За підсумками «п'ятирічки» частка російських озброєнь на світовому ринку зменшилася до 11%.
  • З другого місця росію потіснила Франція, яка збільшила частку у світовому експорті до 11%.
  • Перше місце, як і раніше, займають США, чий експорт зріс на 17%, а частка на світовому ринку озброєнь досягла 42%.
  • У 2019 році росія постачала основні види озброєнь до 31 країни, 2022-го – вже 14, а 2023-го – лише 12.
  • Найбільшими імпортерами російської зброї стали Індія, Китай та Єгипет.

•7•

Поліція Латвії перевірятиме документи на право перебування у країні у росіян, які прийдуть у дипмісії проголосувати на виборах президента рф.

  • Якщо виявлять порушення правил перебування, то буде депортація, попередили у поліції.
  • Раніше міністр юстиції прибалтійської країни заявила, що Рига розцінює громадян росії, які прийдуть проголосувати як тих, хто підтримує війну. А за це у Латвії передбачено кримінальну відповідальність.

•8•

Єврокомісія вивчає вплив імпорту російських добрив на ринок ЄС та оцінює необхідність заходів, заявив представник ЄК.

•9•

Бренди електроніки Honor, Xiaomi, Samsung, Acer та інші, які заморозили рекламну активність у росії з початку війни в Україні, у 2023 році повернули маркетингові бюджети на рівень 2021 року або навіть перевищили їх.

  • Компанії використовують схему, коли бюджетом розпоряджається партнер: ритейлер чи дистриб'ютор.

•10•

Україна хоче конфіскувати майно виробника російських «Іскандерів» та «Кинджалів».

  • Міністерство юстиції України звернулося до Вищого антикорупційного суду з проханням конфіскувати майно російської компанії, яка займається виробництвом ракет «Іскандер» та «Кинджал».
  • Відомство хоче застосувати санкцію до акціонерного товариства «НВК «Конструкторське бюро машинобудування», яка передбачає стягнення на користь держави активів фізичних та юридичних осіб.
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Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: росія податки експорт медицина влада населення санкції

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