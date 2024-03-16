У Самарській області дрони атакували два нафтопереробні заводи РФ (відео)

Безпілотник атакував територію заводу у Сизрані, у результаті чого спалахнула пожежа, площа складає 500 кв

Уранці 16 березня безпілотники атакували два нафтопереробні заводи у Самарській області. Про це повідомляють російські телеграм-канали.

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Безпілотник атакував територію заводу у Сизрані. Спалахнула пожежа, площа складає 500 кв.

«Атака сталася о 6-й ранку за місцевим часом. Перший дрон атакував територію нафтопереробного заводу в Сизрані. Там почалася пожежа. Зараз площа займання становить 500 квадратних метрів», – йдеться у повідомленні.

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Також дрон атакував Новокуйбишівський НПЗ. Там також виникла пожежа, яку рятувальники загасили.

«В цей же час кілька інших дронів атакували Новокуйбишевський НПЗ. Там також почалася пожежа, яка через півгодини була загашена», – повідомляє телеграм-канал Baza.

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Раніше у Калузькій області РФ дрони атакували нафтохімічне підприємство «Перший Завод», що займається переробкою нафти.

Також зранку, 15 березня, у російському Білгороді знову непокійно, лунали сирени. У місті був обстріл, працювали система ППО.

Місцеві мешканці повідомили про машину, що горить, на вулиці Єсеніна. Влада закликала мешканців спуститися в укриття.

Міноборони Росії стверджує, що ЗСУ спробували атакувати Білгородську область за допомогою реактивної системи залпового вогню RM-70 «Вампір».

Як повідомлялося, у ніч на 13 березня Служба безпеки України атакувала дронами одразу три нафтопереробних заводи – не тільки в Рязані, але й у Кстово (Нижегородська область) та Кірішах (Ленінградська обл). Судячи з відео у мережі, наслідки атаки були доволі суттєвими. До речі, атаковані сьогодні нафтопереробні заводи входять у топ-5 найбільших заводів у РФ.