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Мешканці Білгорода прокинулися під вибухи (відео)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Мешканці Білгорода прокинулися під вибухи (відео)
Влада міста закликала мешканців спуститися в укриття
фото ілюстративне

Міноборони Росії стверджує, що ЗСУ спробували атакувати Білгородську область за допомогою реактивної системи залпового вогню RM-70 «Вампір»

Сьогодні зранку, 15 березня, у російському Білгороді знову непокійно, лунали сирени. У місті був обстріл, працювали система ППО. Про це пише Telegram-канал Baza

Місцеві мешканці повідомили про машину, що горить, на вулиці Єсеніна. Влада закликала мешканців спуститися в укриття.

Міноборони Росії стверджує, що ЗСУ спробували атакувати Білгородську область за допомогою реактивної системи залпового вогню RM-70 «Вампір».

Засобами ППО сім реактивних снарядів нібито було знищено.

Нагадаємо, раніше представник Головного управління розвідки Міністерства оборони Андрій Юсов повідомив, що росіяни блокують евакуацію мирного населення з Білгородської області на тлі прориву кордону – таким чином вони використовують місцевих жителів як «живий щит». 

Раніше російські добровольці звернулися до мешканців Білгородської та Курської областей із закликом негайно евакуюватися та зазначили, що на це вони мають півтори години часу. У зверненні йдеться, що керівництво Курської та Білгородської областей проігнорувало попередження добровольців, озвучене 13 березня та «жодних заходів щодо евакуації мирного населення Білгородщини та Курщини вжито не було».

Нагадаємо, 12 березня, російський добровольчий корпус, легіон «Свобода Росії» та Сибірський Батальйон зайшли до Курської та Білгородської областей у рамках спільної операції. 

Також минулими днями у Білгороді було зафіксовано декілька влучань безпілотних літальних апаратів. Унаслідок удару по адміністрації міста повідомлялося про двох постраждалих.

Читайте також: Російські легіони почали визвольну операцію в Курській та Білгородській областях: все, що наразі відомо
Теги: росія обстріл Білгород

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