Українські дрони вночі атакували одразу три нафтопереробні заводи РФ

Атаковані сьогодні нафтопереробні заводи входять у топ-5 найбільших заводів у РФ

Джерела підтверджують, що атаки – продовження низки спецоперацій по ворожих нафтопереробних заводах, які раніше розпочала СБУ

У ніч на 13 березня Служба безпеки України атакувала дронами одразу три нафтопереробних заводи – не тільки в Рязані, але й у Кстово (Нижегородська область) та Кірішах (Ленінградська обл). Про це «Главком» повідомляє із посиланням на свої джерела.

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Джерела підтверджують, що ці атаки – продовження низки спецоперацій по ворожих нафтопереробних заводах, які раніше розпочала Служба безпеки.

«Ми системно реалізуємо детально прораховану стратегію по зменшенню економічного потенціалу РФ. Наше завдання – позбавити ворога ресурсів і зменшити потік нафтових грошей та палива, які РФ направляє безпосередньо на війну, на вбивства наших громадян», – додає джерело.

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Судячи з відео у мережі, наслідки атаки були доволі суттєвими. До речі, атаковані сьогодні нафтопереробні заводи входять у топ-5 найбільших заводів у РФ.

Також СБУ разом з іншими представниками сил оборони атакували дронами авіабазу ВПС РФ у Бутурлінівці та військовий аеродром у Воронежі.

Раніше повідомлялося, що у Рязані трьома безпілотниками атаковано нафтопереробний завод «Роснафти». БПЛА потрапили до цехів, де розгорілася пожежа. Губернатор Рязанської області Павло Малков підтвердив, що пожежа на нафтозаводі сталася після атаки.

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Один із безпілотників потрапив в установку з первинної переробки нафтопродуктів, почалася сильна пожежа. Площа пожежі складає 100 кв м, зокрема горить установка блоку теплообмінника.