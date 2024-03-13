Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Українські дрони вночі атакували одразу три нафтопереробні заводи РФ

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Українські дрони вночі атакували одразу три нафтопереробні заводи РФ
Атаковані сьогодні нафтопереробні заводи входять у топ-5 найбільших заводів у РФ
фото скріншот відео

Джерела підтверджують, що атаки – продовження низки спецоперацій по ворожих нафтопереробних заводах, які раніше розпочала СБУ

У ніч на 13 березня Служба безпеки України атакувала дронами одразу три нафтопереробних заводи – не тільки в Рязані, але й у Кстово (Нижегородська область) та Кірішах (Ленінградська обл). Про це «Главком» повідомляє із посиланням на свої джерела.

Джерела підтверджують, що ці атаки – продовження низки спецоперацій по ворожих нафтопереробних заводах, які раніше розпочала Служба безпеки.

«Ми системно реалізуємо детально прораховану стратегію по зменшенню економічного потенціалу РФ. Наше завдання – позбавити ворога ресурсів і зменшити потік нафтових грошей та палива, які РФ направляє безпосередньо на війну, на вбивства наших громадян», – додає джерело.

Судячи з відео у мережі, наслідки атаки були доволі суттєвими. До речі, атаковані сьогодні нафтопереробні заводи входять у топ-5 найбільших заводів у РФ.

Також СБУ разом з іншими представниками сил оборони атакували дронами авіабазу ВПС РФ у Бутурлінівці та військовий аеродром у Воронежі.

Раніше повідомлялося, що у Рязані трьома безпілотниками атаковано нафтопереробний завод «Роснафти». БПЛА потрапили до цехів, де розгорілася пожежа. Губернатор Рязанської області Павло Малков підтвердив, що пожежа на нафтозаводі сталася після атаки.

Один із безпілотників потрапив в установку з первинної переробки нафтопродуктів, почалася сильна пожежа. Площа пожежі складає 100 кв м, зокрема горить установка блоку теплообмінника.

Теги: нафтопродукти СБУ росія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Українська армія продовжує свій героїчнив спротив російській агресії
Що відбувається на фронті. Військовий огляд
3 березня, 16:10
Українцям наразі дуже не вистачає метаакумуляції дієвої енергії проти ворога
Українці ризикують припуститись фатальної помилки
2 березня, 20:00
Виповнюються вже 10-ті роковини з початку російського збройного вторгнення в Україну
Десять років російської агресії: називаємо речі своїми іменами
20 лютого, 08:30
Зеленський зазначив, що час має вирішальне значення, оскільки Росія може розпочати новий наступ уже наприкінці травня
Зеленський розповів про наслідки для фронту без допомоги США
26 лютого, 22:15
Росія закупила збройові технології ЄС на десятки мільйонів євро попри санкції – ЗМІ
Росія закупила збройові технології ЄС на десятки мільйонів євро попри санкції – ЗМІ
26 лютого, 23:10
Із початку повномасштабного вторгнення прямий британський експорт до РФ упав на 74%
Росія продовжує отримувати товари з Британії попри санкції – Sky News
22 лютого, 02:50
Суддя Томоко Акане, яка видала ордер на арешт Путіна, очолила Міжнародний кримінальний суд
Главою Гаазького суду стала японка, яка видала ордер на арешт Путіна
11 березня, 16:41
Удар по Кривому Рогу, нова військова допомога від США. Головне за 12 березня
Удар по Кривому Рогу, нова військова допомога від США. Головне за 12 березня
Вчора, 21:00
У Кривому Розі триває рятувальна операція після російського ракетного удару
Російський удар по Кривому Рогу. Зеленський пообіцяв відповідь
Вчора, 21:48

Суспільство

Українські дрони вночі атакували одразу три нафтопереробні заводи РФ
Українські дрони вночі атакували одразу три нафтопереробні заводи РФ
Пропагандисти РФ готують інформаційну операцію «Перун»: розвідка повідомила деталі
Пропагандисти РФ готують інформаційну операцію «Перун»: розвідка повідомила деталі
Окупанти переслідують за українську мову мешканців окупованої частини Запорізької області
Окупанти переслідують за українську мову мешканців окупованої частини Запорізької області
Оселедцева епопея. Військовий повідомив про спробу закрити йому рота
Оселедцева епопея. Військовий повідомив про спробу закрити йому рота
Бронювання поліцейських від мобілізації: «слуга» Демченко розставив крапки над «і»
Бронювання поліцейських від мобілізації: «слуга» Демченко розставив крапки над «і»
У рідному селі легендарного Да Вінчі досі є пам’ятник борцям з українськими націоналістами
У рідному селі легендарного Да Вінчі досі є пам’ятник борцям з українськими націоналістами

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
33K
Путін обіцяє відчепитися від України: названо ключову умову
24K
У Росії впав літак. На борту було 12 людей (відео)
11K
Шольц прокоментував ідею обміну Taurus на Storm Shadow
8355
Обман пенсіонерів. Ізраїль показав приклад Україні, як треба боротися із шахраями
6941
«Ми ж всі не ідіоти». Зеленський різко прокоментував допуск росіян до Олімпіади
5720
Скільки громадян вважає, що російська має стати другою державною мовою: опитування

Новини

Місцями невеликий дощ та мокрий сніг: прогноз погоди на 13 березня
Сьогодні, 06:45
Міжнародний день перемоги кожної дівчини. Що відзначаємо 13 березня
Сьогодні, 00:00
Дві росіянки поцілувалися в кафе: як їх покарав суд
Вчора, 21:31
Хмарно, місцями дощитиме: прогноз погоди на 12 березня
Вчора, 05:50
В Україні була оголошена масштабна повітряна тривога через загрозу балістики
Вчора, 00:45
12 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:00

Прес-релізи

У Києві запустили акселератор для технологічних рішень «Стійке місто»
У Києві запустили акселератор для технологічних рішень «Стійке місто»
7 березня, 12:55
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua