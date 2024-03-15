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У Калузькій області дрони атакували нафтопереробний завод (відео)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
У Калузькій області дрони атакували нафтопереробний завод (відео)
Момент прильоту потрапив на відео
фото скріншот відео

Окупанти стверджують, що постраждалих та руйнувань інфраструктури немає

У Калузькій області РФ дрони атакували нафтохімічне підприємство «Перший Завод», що займається переробкою нафти.  Про це пише телеграм-канал Astra.

Момент прильоту потрапив на відео, тому розповіді росіян про легке задимлення і технологічні негаразди сприймаються скептично.

За повідомленням росіян,  сьогодні вночі у Дзержинському районі силами ППО було нібито збито чотири БПЛА. Окупанти стверджують, що постраждалих та руйнувань інфраструктури немає. На місці працює оперативна група.

При цьому вранці губернатор Калузької області Роман Бусаргін заявив, що в регіоні нібито «були збиті чотири безпілотними», а «постраждалих та руйнувань інфраструктури немає».

Але російські медіаресурси стверджують, що насправді збито лише один безпілотник, а три якраз і влучили по Калузькому НПЗ.

Також сьогодні зранку, 15 березня, у російському Білгороді знову непокійно, лунали сирени. У місті був обстріл, працювали система ППО.

Місцеві мешканці повідомили про машину, що горить, на вулиці Єсеніна. Влада закликала мешканців спуститися в укриття.

Міноборони Росії стверджує, що ЗСУ спробували атакувати Білгородську область за допомогою реактивної системи залпового вогню RM-70 «Вампір».

Як повідомлялося, у ніч на 13 березня Служба безпеки України атакувала дронами одразу три нафтопереробних заводи – не тільки в Рязані, але й у Кстово (Нижегородська область) та Кірішах (Ленінградська обл). Судячи з відео у мережі, наслідки атаки були доволі суттєвими. До речі, атаковані сьогодні нафтопереробні заводи входять у топ-5 найбільших заводів у РФ.

Читайте також: Росія визнала: українські дрони зупинили один з найбільших нафтопереробних заводів країни
Теги: росія окупанти обстріл завод

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