Білі ведмеді оточили російське село на Чукотці



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Білі ведмеді. Місцеві мешканці побоюються, що ведмеді можуть пробратися до осель Фото: Максим Демінов / WWF Росії

Місцеві мешканці побоюються, що ведмеді можуть пробратися до осель, тому організували патрулі й поставили загорожі

Понад 50 білих ведмедів зібралися на околиці села Риркарпій Іультинського району Чукотського автономного округу Росії – через танення льоду в Арктиці тваринам нема куди йти, кажуть екологи.

Про це повідомляє російське представництво Всесвітнього фонду дикої природи.

Причиною незвичайної активності білих ведмедів стали зміни клімату, а саме підвищення температури довкілля, через що не закрижаніла прибережна вода в Арктиці.

56 тварин скупчилися в районі площею у чверть квадратного кілометра біля села Риркарпій. Місцеві мешканці (в селі їх проживає менше тисячі) побоюються, що ведмеді можуть пробратися до осель, тому організували патрулі й поставили загорожі.

«Ми створили точку прикорму із залишків моржів, які ми зібрали вздовж берега. Якщо не буде сильних заморозків, морський лід не утвориться, і ведмеді залишаться на березі», – сказала представниця організації «Ведмежий патруль» Тетяна Міненко.

За даними Російської метеорологічної служби, до 11 грудня температура в регіоні має знизитися достатньо для того, аби утворився прибережний лід і ведмеді полишили околиці села.

Нагадаємо, у Мадриді відбувся багатотисячний марш з вимогою вжити заходів щодо боротьби з кліматичними змінами, в якому взяла участь екоактивістка Грета Тунберг.