У Мадриді відбувся багатотисячний «Марш за клімат»



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У Мадриді відбувся багатотисячний Марш за клімат Фото: EPA / UPG

До акції приєдналися понад півмільйона осіб

У Мадриді відбувся багатотисячний марш з вимогою вжити заходів щодо боротьби з кліматичними змінами, в якому взяла участь екоактивістка Грета Тунберг.

У мітингу також взяли участь представники індіанських народів і організацій Greenpeace, Екологи в дії, Альянс за клімат, 2020 Повстання за клімат, руху П’ятниці заради майбутнього, пише El Pais.

За даними організаторів «Маршу за клімат» – конфедерації екологічних груп Екологи в дії, до акції приєдналися понад півмільйона осіб.

При цьому іспанська поліція «побачила» тільки 15 тисяч учасників.

Раніше El Pais повідомляла, що, за словами екоактивістки Грети Тунберг, попри хвилю екологічного руху, проблеми захисту навколишнього середовища досі ігноруються світовими лідерами.

Тунберг зізналася: «якщо подивитися з певної точки зору, ми нічого не добилися».

«До наших голосів прислухаються все більше і більше, але, звичайно, це не призводить до політичних дій. Я сподіваюся, що світові лідери усвідомлюють актуальність у вирішенні кліматичної кризи», − зазначила Тунберг.

Тунберг вже понад рік організовує акції протесту «П’ятниці заради майбутнього», домагаючись ефективнішого захисту клімату. Її щотижневий шкільний страйк переріс в міжнародний екологічний рух, до якого приєдналися сотні тисяч людей у всьому світі.

23 вересня Тунберг виступила на саміті ООН з питань зміни клімату в Нью-Йорку з жорсткою заявою, звинувативши світових лідерів у тому, що вони «вкрали її мрії та дитинство».

25 вересня вона отримала премію «За правильний спосіб життя» (Right Livehood Award) однойменного шведського фонду, яку також називають альтернативною Нобелівською премією, стала автором року в Британії та отримала Міжнародну дитячу премію миру в Нідерландах.

На початку листопада міністр екологічних перетворень Іспанії Тереса Рібера запропонувала шведській активістці Греті Тунберг допомогти перетнути Атлантику, щоб потрапити на кліматичний форум COP25 в Мадрид.

Раніше голлівудський актор Леонардо Ді Капріо поговорив зі шведською 16-річною екоактивісткою Гретою Тунберг і опублікував в своєму Instagram їхню спільну фотографію.

Нагадаємо, Грета Тунберг – 16-річна шведська екоактивістка. Нещодавно вона стала лауреатом Міжнародної дитячої премії миру.