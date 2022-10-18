Білорус отримав 15 діб тюрми за синьо-жовті лампадки

Чоловік вшанував жертв репресій і отримав покарання від білоруського «правосуддя»

Мешканцю білоруського міста Бобруйськ дали 15 діб арешту за лампадки в кольорах українського прапора, які він поставив біля пам'ятника жертвам репресій. В'ячеслава Букаса ідентифікували за відбитками пальців, повідомляє правозахисний центр «Вясна».

В'ячеслава Букаса було затримано 9 вересня. Приводом стали дві блакитні та дві жовті лампадки, які чоловік запалив та поставив біля пам'ятника «Бобруйчанам – жертвам необґрунтованих репресій». У протоколі, складеному за несанкціоноване пікетування, зазначено, що так Букас «висловлював свою громадсько-політичну думку до Дня незалежності України».

Свою провину чоловік визнав. Відомо, що міліціонери провели дактилоскопічну експертизу – на лампадках знайшли відбитки пальців В'ячеслава.

Фото з лампадками 24 серпня було опубліковано у Telegram-каналі «Бобруйск Online».

Ці фото знайшли і у телефоні чоловіка. Також було допитано свідка, який розповів, що особисто бачив, як Букас підпалює лампадки. В результаті суддя Олена Гормаш 12 вересня визнала Букаса винним у «пікетуванні» та заарештувала його на 15 діб.

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