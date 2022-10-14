Білорусь забороняє виїзд із країни деяким категоріям громадян

Білоруським військовим дозволено виїжджати з країни тільки до РФ

Влада Білорусі запровадила нові нововведення для виїзду з країни. Тепер країну заборонено покидати військовослужбовцям. Про це повідомляє опозиційне видання «Наша Ніва».

Виняток складають поїздки до Росії. Крім того, офіцерам запасу почали надходити пропозиції повернутись на службу. Пропозиції їм роблять у військкоматах, куди їх викликають нібито для «уточнення інформації».

«Спочатку усно скажуть (у війсккоматах, – ред.), потім зроблять наказ. Чому ти не можеш піти? Ворог скрізь. Ти потрібен батьківщині в такий час, сину. Ну якось так», – кажуть співрозмовники видання.

Водночас по всій країні активізувалася кампанія зі збору паспортів у правоохоронців, що позбавляє людину можливості виїхати за кордон.

Раніше повідомлялося, що режим самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка продовжує постачати техніку російським загарбникам.

Нагадаємо, самопроголошений президент Білорусі 14 жовтня прибув на саміт глав держав СНД в Астані. Там диктатора запитали про те, чи готується Білорусь почати наступ на Україну. Лукашенко визнав: підготовка йде. 3