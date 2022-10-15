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Білорусь передала РФ понад 60 танків за минулий тиждень, – Беларускі Гаюн

Альона Боженко
glavcom.ua
Білорусь передала РФ понад 60 танків за минулий тиждень, – Беларускі Гаюн
Черговий ешелон з військовою технікою був помічений у Могилівському районі 14 жовтня
фото ілюстративне

Моніторингові групи зауважують, що загальна кількість військової техніки, надана Білоруссю за останній тиждень, перевищує цифру у сто одиниць

За останній тиждень Білорусь передала Росії щонайменше 67 танків Т-72А та 28 військових вантажівок. Про це повідомляє моніторингова група «Беларускі Гаюн».

За інформацією журналістів, 14 жовтня у Могилівській області помітили військову техніку, яка рухалася спочатку в напрямку Орші, а потім і до Росії. На ешелоні зафіксовано щонайменше 22 танки моделі Т-72А, знятих, ймовірно, з резервів 969 бази у селищі Уріччя Мінської області. 

Повідомляється, що загальна кількість військової техніки, надана Білоруссю країні-агресорці за останній тиждень, перевищує цифру у сто одиниць. Переважну її більшість складають саме танки.  

«Не виключено, що кількість танків, які вивезли до РФ цього разу, може бути більшою. Таким чином, лише за останній тиждень режим Лукашенка передав РФ уже не менше ніж 67 танків Т-72А і не менше ніж 28 вантажівок «Урал». Попередні ешелони були направлені на залізничні станції «Успенська» та «Міллерове» (Ростовська область РФ) і далі на Донбас», – сказано у дописі.

Зауважимо, що 14 жовтня черговий ешелон з озброєнням, військовою технікою та боєприпасами прибув з Гомеля на тимчасово окуповану територію Криму. 

Раніше повідомлялося, що режим самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка продовжує постачати техніку російським загарбникам.

Нагадаємо, самопроголошений президент Білорусі 14 жовтня прибув на саміт глав держав СНД в Астані. Там диктатора запитали про те, чи готується Білорусь почати наступ на Україну. Лукашенко визнав: підготовка йде.  

Крім того, Росія стягує до Білорусі іранські дрони і планує доставляти ще.

Також Генштаб повідомив, чи є загроза станом атаки на Україну зі сторони Білорусі.

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Теги: танки росія Білорусь

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