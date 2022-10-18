Вчителька з Москви отримала вирок за протест проти війни 

Жінка замахнулася сумкою на силовика і її за це засудили (Холодова на фото справа)

Випробувальний термін для педагога буде два роки

Тверський районний суд Москви засудив вчительку початкових класів Євгену Холодову до півтора року позбавлення волі умовно за звинуваченням у нападі на силовика на антивоєнному мітингу. Про це пишуть російські ЗМІ.

Холодову звинуватили в нападі на силовика: жінка махнула сумкою в його бік: він «отримав рану на внутрішній поверхні слизової оболонки губи без слідів крові розміром менше двох міліметрів».

Сама Холодова розповіла, що побачила, як силовик затримує дівчину, яка крикнула «Ні війні!». Після цього вона підійшла до силовика і попросила, щоб він затримав її, щоб іншій дівчині було «не так гидко». Хом'яков відштовхнув учительку, у відповідь на що та вдарила його сумкою.

Жінка визнала провину та уклала угоду зі слідством. Її справа розглядалася особливому порядку. Після суду вчителька заявила, що не подаватиме апеляцію на вирок.

«Відчуття, що все давно вже зламалося, тому нічого особливого не сталося», – сказала Холодова в інтерв'ю Sota.

Педагог отримає випробувальний термін на два року.

Тим часом до Росії з України повертаються перші труни з останками перших мобілізованих. The Guardian пише, що їхня смерть може стати ще однією точкою перелому для Росії в цій війні, де погане управління призвело до внутрішньої боротьби Кремля, і щонайменше пів мільйона чоловіків були призвані або покинули свої домівки, щоб уникнути цього.