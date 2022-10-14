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До окупованого Криму прибув ешелон із білоруською технікою

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
До окупованого Криму прибув ешелон із білоруською технікою
фото ілюстративне

Лукашенко продовжує постачати Росії озброєння

Черговий ешелон з озброєнням, військовою технікою та боєприпасами прибув з Гомеля на тимчасово окуповану територію Криму. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

«Керівництво Республіки Білорусь продовжує надавати допомогу Російській Федерації для здійснення військової агресії на території України. Так, за наявною інформацією, черговий ешелон з озброєнням, військовою технікою та боєприпасами прибув з Гомеля на тимчасово окуповану територію АР Крим», – йдеться в повідомленні.

Раніше повідомлялося, що режим самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка продовжує постачати техніку російським загарбникам.

Нагадаємо, самопроголошений президент Білорусі 14 жовтня прибув на саміт глав держав СНД в Астані. Там диктатора запитали про те, чи готується Білорусь почати наступ на Україну. Лукашенко визнав: підготовка йде.  

Крім того, Росія стягує до Білорусі іранські дрони і планує доставляти ще.

Також Генштаб повідомив, чи є загроза станом атаки на Україну зі сторони Білорусі.

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Теги: війна росія окупанти Крим Україна Білорусь

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