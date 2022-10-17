Путін перекидає до Білорусі військових та зброю: оновлені дані 

РФ направляє на північний кордон із Україною до 9 тис. вояків і бронетехніку

До Білорусії з Росії для участі у «спільному угрупуванні військ» прибудуть до 9 тис. окупантів та кілька сотень одиниць бронетехніки, повідомили у міноборони Білорусії. Про це пишуть російські ЗМІ.

«Загальна чисельність до прибуття в Білорусь становитиме до 9 тис. особового складу, приблизно 170 танків, до 200 бойових броньованих машин і до 100 гармат і мінометів калібром понад 100 мм», –повідомив начальник департаменту міжнародного військового співробітництва міноборони Білорусії Валерій Ревенко на брифінгу для іноземних військових аташе.

16 жовтня Міноборони Білорусії повідомило, що до Білорусії з Росії почала прибувати авіаційна складова регіонального угруповання військ. До цього повідомлялося, що до Білорусії прибули перші ешелони з російськими окупантами.

Нагадаємо, директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Сергій Згурець вважає, що поки у Білорусі продовжується гра на істерію з метою утримання значної кількості українських військ на північному кордоні України.

Раніше, 10 жовтня самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що Росія та Білорусь готують спільне розгортання військ.

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк раніше заявив, що ситуація на кордоні України з Білоруссю перебуває під контролем. Ознак повторного вторгнення ворожих військ з півночі немає.

Президент України Володимир Зеленський виступив з ініціативою щодо розміщення на кордоні з Білоруссю місії міжнародних спостерігачів для моніторингу безпекової ситуації.

Командувач Об’єднаних Сил ЗСУ Сергій Наєв раніше заявив, що українські військові готові зустріти ворога з Білорусі у разі наступу. Також, за потреби, ЗСУ можуть наростити сили на північному кордоні. Наєв наголосив, що якщо російська армія все ж таки наважиться йти з території Білорусі, то напад може відбутися з Житомирської, Рівненської та Волинської області, які не було атаковано на першому етапі повномасштабного вторгнення.

Також самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко закликав країни-учасниці СНД до єдності у питанні підтримки Росії у розв’язаній нею війні на території України.

До слова, Білорусь запровадила режим «контртерористичної операції» ніби-то через загрозу від сусідніх держав. Також повідомляється, що самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко ухвалив рішення провести «приховану мобілізацію» для збільшення укомплектованості бойових частин.