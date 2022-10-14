Наступ із Білорусі буде? Лукашенко зробив заяву (відео)

Лукашенко вже не приховує, що воює з Україною

Білорусь із початку вторгнення допомагає РФ у її злочинних діях

Самопроголошений президент Білорусі 14 жовтня прибув на саміт глав держав СНД в Астані. Там диктатора запитали про те, чи готується Білорусь почати наступ на Україну. Лукашенко визнав: підготовка йде.

По периметру кордонів з Україною розгортають союзне угрупування військ, основу якого становить армія Білорусі, а доповненням є російські окупанти.

Нагадаємо, також самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко закликав країни-учасниці СНД до єдності у питанні підтримки Росії у розв’язаній нею війні на території України.

До слова, Білорусь запровадила режим «контртерористичної операції» ніби-то через загрозу від сусідніх держав. Також повідомляється, що самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко ухвалив рішення провести «приховану мобілізацію» для збільшення укомплектованості бойових частин.