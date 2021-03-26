Білорусь відсторонили від «Євробачення-2021»

Нова пісня, представлена країною, знову не відповідає правилам, повідомили організатори конкурсу

Європейська спілка радіомовлення і телебачення (EBU) заявила, що оновлена пісня від Білорусі, яку виконує гурт «Галасы ЗМеста», теж не відповідає правилам конкурсу.

Про це йдеться на офіційному сайті конкурсу.

Там нагадали, що 10 березня попросили білоруську сторону змінити свою пісню, щоб вона відповідала правилам конкурсу. Ораганізатори конкурсу отримали оновлену пісню в узгоджені терміни та оцінили її на ввідповідність до правил змагання.

«Був зроблений висновок про те, що нова заявка також порушує правила, які гарантують, що конкурс не буде використаний або дискредитований», — йдеться у повідомленні.

Оскільки Білорусь не подала належну пісню у встановлені терміни, організатори конкурсу резюмували, що ця країна не братиме участь в 65-му конкурсі Євробачення, що відбудеться у травні.

Раніше стало відомо, що 9 березня Білорусь вирішила відправити «Євробачення» гурт «Галаси ЗМеста», який підтримує президента країни Олександра Лукашенка і висміює опозицію та акції протесту.

Рік тому від Білорусі на фестиваль повинна була поїхати група VAL, проте захід скасувався через пандемію коронавірусу. Музиканти планували взяти участь в «Євробаченні» у 2021 році, але їх відсторонили від участі в конкурсі через появу на мітингах проти Лукашенка.

Нагадаємо, цьогоріч у конкурсі візьмуть участь 40 країн. 18 травня у Роттердамі стартує перший півфінал, 20 травня – другий півфінал, 22 травня – фінал. Go_A виступить у першому півфіналі 18 травня.

«Євробачення-2021» пройде за сценарієм «В». Усі присутні у Роттердамі повинні будуть дотримуватися соціальної дистанції, зменшиться кількість людей у кожній делегації та кількість журналістів.