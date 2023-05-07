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Білорус, засуджений за карикатуру на Лукашенка, раптово помер у в’язниці

Надія Карбунар
glavcom.ua
Білорус, засуджений за карикатуру на Лукашенка, раптово помер у в’язниці
Клімовича звинуватили в образі Олександра Лукашенка за сатиричне зображення, яке він розмістив у соціальних мережах
фото з відкритих джерел

Микола Клімович мав інвалідність ІІ групи через хворобу серця

У неділю, 7 травня, у виправній колонії №3 у Вітебській області Білорусі помер 61-річний ув’язнений Микола Клімович. Він відбував покарання за публікацію карикатури на самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка. Про це повідомили у Центр захисту прав людини «Вясна», не уточнюючи причину смерті.

Білоруський блогер та активіст мав інвалідність ІІ групи через хворобу серця. Чоловіка звинуватили в образі Олександра Лукашенка за сатиричне зображення, яке Клімович розмістив у соціальних мережах, та засудили за ст. 368 КК РБ на рік позбавлення волі.

Вирок 28 лютого 2023 року ухвалив суддя Андрій Бачило на вимогу прокурора Іллі Гузаревича. Чоловіка затримали у залі суду, оскільки він був на волі до винесення вироку.

«Із болем дізнались, що політв’язень Микола Клімович помер у колонії», – відреагувала у Twitter білоруська опозиціонерка в еміграції Світлана Тіхановська. «Якщо екстрена медична допомога не потрапить до інших політв'язнів, помруть ще більше», – додала вона.

Видання «Медіазона» повідомляє, що на їхній телефонний дзвінок у Вітебській колонії, де відбував покарання Клімович, відповів черговий, який заявив, що жодної інформації по телефону надати не може. Однак сказав, що родичі «можуть звернутися письмово» і тоді їм буде надано відповідь.

Раніше Парламентська асамблея Ради Європи визнала самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка причетним до депортації українців.

Також білоруський диктатор Олександр Лукашенко всунув до рук свого пропагандиста Григорія Азарьонка кувалду.

Теги: прокурор суддя блогер

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