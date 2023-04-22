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Лукашенко зробив дивний подарунок своєму пропагандисту

Надія Карбунар
glavcom.ua
Лукашенко зробив дивний подарунок своєму пропагандисту
Лукашенко обдарував свого вірного посіпаку
фото: скріншот із відео

Диктатор вручив журналісту кувалду під час суботника

Білоруський диктатор Олександр Лукашенко всунув до рук свого пропагандиста Григорія Азарьонка кувалду. Лукашенко обдарував вірного режиму журналіста у Хатині, повідомляють білоруські ЗМІ. Туди самопроголошений президент прибув на суботник.

«Щоб знали», – сказав Лукашенко, всовуючи кувалду в руки Азарьонку.

Нагадаємо, Олександр Лукашенко зустрівся 18 квітня з «тимчасово виконувачем обов'язків голови» самопроголошеної «ДНР» Денисом Пушиліним.

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Теги: Олександр Лукашенко президент диктатор подарунок

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