«На фронті як у нас справи?»: Лукашенко вигадав, як допомогти голові «ДНР»
Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко зустрівся із головою «ДНР» Денисом Пушиліним, і пообіцяв йому допомогти годувати людей
Олександр Лукашенко зустрівся 18 квітня з «тимчасово виконувачем обов'язків голови» самопроголошеної «ДНР» Денисом Пушиліним. Про це повідомляє його пресслужба.
«Я хотів би, як то кажуть, з перших вуст почути ситуацію в Донецькій Народній Республіці, якщо це можливо. На фронті, як у нас там справи? Тому що центральна так звана ділянка — вона у вас там найскладніша. Ідуть дуже інтенсивні бої. І на північ, і на південь. Та й у напрямку до Донецька. Обстріл. Людям важкувато. І в цій ситуації, що Білорусь може зробити для Донецька, чим ми можемо допомогти?» – поцікавився Лукашенко.
На його думку, «роботи попереду дуже багато».
«Треба відновлюватись. Потрібно промислові підприємства відроджувати, сільське господарство. Зрештою люди там житимуть. Це 100%. І годувати людей треба. Тому ми готові надати відповідну допомогу та підтримку для того, щоб не чужі нам люди там нарешті перестали страждати. Тому я чекаю такої відвертої від вас розмови. Давайте поділимося думками», – заявив він.
🇧🇾 🇷🇺 Пушилин прилетел в Минск на встречу с Лукашенко, сообщает "Пул Первого". Это первая встреча врио главы ДНР с президентом Беларуси. pic.twitter.com/ZzvVSrYEFN— Sergey🇷🇺🇰🇿⚕ (@cepmak) April 18, 2023
Нагадаємо, Денис Пушилін не вперше у Білорусі. Він багато разів бував у країні, коли в ній велися переговори у так званому окупантами «нормандському форматі». Після російського вторгнення до України він також приїжджав до Білорусі. У липні минулого року він приїхав до Бресту разом із секретарем Генради партії «Єдина Росія» Андрієм Турчаком.
Нагадаємо, Олександр Лукашенко досі не визнав на офіційному рівні самопроголошених ЛДНР. «Де-факто ми визнали, що є Крим, Луганськ та Донецьк. Тому що ми з ними співпрацюємо. А це все балаканина: «Чому там Лукашенко визнав, не визнав?..» Треба визнати указом президента. Якщо це потрібно. Але зараз це нічого не дасть додатково. Точно так, як кажуть: «От буде Лукашенко воювати в Україні чи ні?» Слухайте, припустимо, я б підключився до цієї операції Росії в Україні. Я б щось додав до цього? Ні. Зброя у нас така, як у Росії. Людей військових у них вистачає для того, щоби воювати. Ми там просто не потрібні зараз. Так само Луганськ, Донецьк і Крим», – сказав колись Лукашенко в інтерв'ю AFP.
Читайте також:
Коментарі — 0