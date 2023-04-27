Лукашенко причетний до геноциду українців – рішення ПАРЄ

ПАРЄ схвалила правку до резолюції

Парламентська асамблея Ради Європи сьогодні, 27 квітня, визнала самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка причетним до депортації українців. Про це повідомив народний депутат та член постійної делегації Верховної Ради ПАРЄ Олексій Гончаренко у Telegram.

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За словами Гончаренка, ПАРЄ схвалила відповідну правку до резолюції.

Нардеп зазначив, що визнання Лукашенка винним у депортації дітей та дорослих з тимчасово окупованих територій України фактично робить диктатора винним у геноциді українців.

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Нагадаємо, раніше стало відомо, що ПАРЄ ухвалила резолюцію, яка визнає примусову депортацію українців, яку здійснюють росіяни, ознакою геноциду.

Раніше повідомлялося, що Україна повернула додому депортованих дітей – їм довелося пройти через допити у РФ і Білорусі.