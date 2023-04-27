Головна Світ Політика
search button user button menu button

Лукашенко причетний до геноциду українців – рішення ПАРЄ

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Лукашенко причетний до геноциду українців – рішення ПАРЄ

ПАРЄ схвалила правку до резолюції

Парламентська асамблея Ради Європи сьогодні, 27 квітня, визнала самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка причетним до депортації українців. Про це повідомив народний депутат та член постійної делегації Верховної Ради ПАРЄ Олексій Гончаренко у Telegram.

За словами Гончаренка, ПАРЄ схвалила відповідну правку до резолюції.

Нардеп зазначив, що визнання Лукашенка винним у депортації дітей та дорослих з тимчасово окупованих територій України фактично робить диктатора винним у геноциді українців.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що ПАРЄ ухвалила резолюцію, яка визнає примусову депортацію українців, яку здійснюють росіяни, ознакою геноциду.

Раніше повідомлялося, що Україна повернула додому депортованих дітей – їм довелося пройти через допити у РФ і Білорусі.

Теги: депутат Олексій Гончаренко Україна Telegram росіяни Олександр Лукашенко

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Велика Британія відправила в Україну тисячі боєприпасів для танків Challenger 2
Британія передала Україні боєприпаси зі збідненим ураном. Кремль відреагував
Вчора, 04:05
Підняли на 130%: Туреччина вводить нове мито на імпорт зерна
Підняли на 130%: Туреччина вводить нове мито на імпорт зерна
25 квiтня, 20:26
Зірку запримітили на кордоні з Білоруссю і туди вона їздила не просто так
Тоня Матвієнко засвітилася біля кордону з Білоруссю та отримала цінний подарунок (відео)
16 квiтня, 02:47
Нідерланди також передали Україні польові намети та паливо
Яку військову допомогу Україні надали Нідерланди: список
14 квiтня, 15:43
Маск розповів яким він бачить покупця Twitter
Ілон Маск визнав, що хоче продати Twitter, але за однієї умови
12 квiтня, 20:27
Уряд Вучича сповідував нейтралітет у війні РФ проти України
Витік секретних документів: як Сербія підвела Путіна
12 квiтня, 09:00
Україна відновлює експорт електроенергії до Молдови та Польщі: що відомо
Україна відновлює експорт електроенергії до Молдови та Польщі: що відомо
10 квiтня, 14:10
ЗСУ суттєво потіснили росіян: Сили оборони повідомили про ситуацію на Кінбурнській косі
ЗСУ суттєво потіснили росіян: Сили оборони повідомили про ситуацію на Кінбурнській косі
6 квiтня, 21:13
Поліпшення логістики Україна – ЄС є одним із пріоритетів відновлення під час війни
Україна облаштовує новий міст до Румунії: чому це важливо (фото)
5 квiтня, 10:30

Політика

США запроваджують додаткові санкції проти Росії та Ірану
США запроваджують додаткові санкції проти Росії та Ірану
Єроатлантична інтеграція та посилення оборони: Шмигаль зустрівся з Крозетто (фото)
Єроатлантична інтеграція та посилення оборони: Шмигаль зустрівся з Крозетто (фото)
Путін вигадав покарання для українців, які відмовляються від громадянства РФ
Путін вигадав покарання для українців, які відмовляються від громадянства РФ
Голосування щодо геноциду українців: які держави проігнорували резолюцію ПАРЄ (список)
Голосування щодо геноциду українців: які держави проігнорували резолюцію ПАРЄ (список)
Лукашенко причетний до геноциду українців – рішення ПАРЄ
Лукашенко причетний до геноциду українців – рішення ПАРЄ
Депортація українських дітей та ордер на арешт Путіна: ПАРЄ ухвалила резолюцію
Депортація українських дітей та ордер на арешт Путіна: ПАРЄ ухвалила резолюцію

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
132K
Розлучення Оксани Білозір. Суд озвучив причини
33K
Нацбанк змінив правила продажу валюти населенню: що потрібно знати
22K
Винищувачі для України: США зробили нову заяву
20K
Скільки коштуватиме мед у цьому році? Бджолярі дали однозначну відповідь
15K
Що потрібно, аби виключити Росію з ООН? Польський дипломат озвучив варіант
13K
27 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Новини

Окупант поскаржився на дії командування та очікування наступу ЗСУ – перехоплення ГУР
Сьогодні, 06:51
ЗСУ знищили два важливих військових об’єкти окупантів – Генштаб
Сьогодні, 06:21
Україна цікавиться додатковими системами ППО Skynex, які вже має на озброєнні – Шмигаль
Сьогодні, 03:07
Ворог завдав ракетного удару по Миколаєву: є жертви
Сьогодні, 02:03
«Зараз є можливість дати нову енергію відносинам України та Китаю», – Зеленський
Сьогодні, 00:42
Українські військові показали збиття ворожого БПЛА зі стрілецької зброї (відео)
Вчора, 23:11

Прес-релізи

Група Adelon і її власник продовжують судове переслідування авторів і замовників інформаційної атаки
Група Adelon і її власник продовжують судове переслідування авторів і замовників інформаційної атаки
21 квiтня, 11:59
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту