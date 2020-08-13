Білоруський «БелАз» страйкує



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Працівники «БелАзу» вийшли на страйк

Працівники одного з найбільших у світі виробників техніки приєднуються до протестів у країні

Сотні працівників Білоруського автомобільного заводу (БелАЗ) вийшли на страйк. Про це повідомляє Nexta Live у своєму Twitter.

Hundreds of workers are on strike at BelAZ, the dump trucks manufacturer and one of the largest enterprises in Belarus.#ЛукашенкоУходи #LukashenkoGoAway#Belarus pic.twitter.com/wEaJXG2Qqs — NEXTA (@nexta_tv) August 13, 2020

Уточнюється, що на БелАЗі в даний час проводяться збори. Працівники різних цехів одного з найбільших в світі виробників кар'єрної техніки приєднуються до протесту. У той же час керівництво автогіганта заявило РІА Новини, що на підприємстві не страйк, а зустріч з трудовим колективом.

11 серпня стало відомо, що страйк проти фальсифікацій на президентських виборах оголосила частина робочих Мінського електротехнічного заводу імені В.І. Козлова (МЕТЗ). Пізніше повідомлялося про ще трьох страйкуючих підприємств. У той же час їхнє керівництво спростовувало інформацію про участь працівників в акціях протесту.

Раніше в інтернеті поширювався заклик до білорусів почати безстроковий страйк на підприємствах і вимагати нових, чесних виборів.

Протести в Білорусі тривають п'ятий день. Громадяни виступають проти офіційних результатів президентських виборів, згідно з якими чинний президент Олександр Лукашенко набрав більше 80 відсотків голосів. Влада розганяє протестувальників за допомогою гумових куль, кийків, водометів, сльозогінного газу, світлошумових гранат. Проти силовиків застосовуються фаєри, бруківка, коктейлі Молотова.

Лукашенко вважає, що опозиція планує влаштувати революцію. Всього за чотири ночі протестів були затримані близько семи тисяч осіб. СІЗО в Мінську переповнені. Затриманих перевозять зі столиці в Жодіно, де розташована слідча в'язниця.

Нагадаємо, як раніше писав «Главком», білоруські силовики продовжують переходити на сторону мітингарів.