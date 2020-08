Білоруський «БелАз» страйкує

Працівники одного з найбільших у світі виробників техніки приєднуються до протестів у країні

Сотні працівників Білоруського автомобільного заводу (БелАЗ) вийшли на страйк. Про це повідомляє Nexta Live у своєму Twitter.

Hundreds of workers are on strike at BelAZ, the dump trucks manufacturer and one of the largest enterprises in Belarus.#ЛукашенкоУходи #LukashenkoGoAway#Belarus pic.twitter.com/wEaJXG2Qqs