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    Білорусу загрожує два роки в'язниці за футболку з Лукашенком

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    Костянтин Семенов одягнув футболку з написом &laquo;Диктатору місце в пеклі&raquo; - Білорусу загрожує два роки в'язниці за футболку з Лукашенком

    Костянтин Семенов одягнув футболку з написом «Диктатору місце в пеклі»

    31-річного чоловіка затримали в Мінську, його звинувачують в образі президента

    У Білорусі затриманому Костянтину Семенову загрожує два роки в'язниці за футболку з президентом Олександром Лукашенком.

    Як повідомляє правозахисний центр «Весна», білоруса затримали в середині травня, на ньому була футболка з написом «Диктатору місце в пеклі»

    Відомо, що 31-річного чоловіка затримали в Мінську, його звинувачують в образі президента. Приводом стала футболка з портретом чоловіка, схожого на Лукашенка, за яку він був затриманий перед велосипедною гонкою Toure de Tsna.

    Його заарештували на 15 діб, але за пред'явленими звинуваченнями загрожує до двох років позбавлення волі.

    Зазначимо, в середині травня затримали цілу групу велосипедистів. Їм пред'явили участь у несанкціонованому масовому заході зі скандуванням гасла «Живе Білорусь». Близько 20 осіб були засуджені до 10-15 діб.

    До слова, напередодні журналістку білоруського опозиційного порталу звільнили після 15 діб арешту.

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    Теги: Білорусь Олександр Лукашенко політв’язні арешт в'язниця
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    Білорусу загрожує два роки в'язниці за футболку з Лукашенком