Більшість громадян нейтральної Швейцарії почали підтримувати зближення з НАТО

Російська агресія проти України посилила також підтримку швейцарцями своєї армії

Війна Росії проти України призвела до переосмислення безпекової політики у громадян Швейцарії. Курс на зближення країни з НАТО отримав рекордну підтримку 52% швейцарців. Про це свідчать дані соціологічного дослідження, результати якого опубліковано у четвер, 14 липня, Швейцарською вищою технічною школою Цюриха, пише DW.

Водночас кількість прихильників прямого вступу країни до Північноатлантичного альянсу, як і раніше, збереглася на рівні 27%.

Згідно з опитуванням, частка швейцарців, які підтримують традиційний нейтралітет країни, знизилася у порівнянні з січнем на вісім пунктів до 89%. Це було найбільше зниження за 20 років. Лише 58% респондентів переконані в тому, що нейтралітет Швейцарії захищає країну від міжнародних конфліктів. У січні їхня кількість становила 69%.

Російська агресія проти України посилила також підтримку населенням армії у Швейцарії. Згідно з опитуванням, лише троє з десяти респондентів вважають, що військові витрати їхньої країни надто високі. Це найнижчий показник із початку проведення опитувань у 1980-х роках.

Збройний нейтралітет є одним із основних принципів зовнішньої політики Швейцарії. Країна не брала участі в жодній війні з 1815 року. Нейтралітет Швейцарії означає, що вона використовуватиме свої збройні сили з метою самооборони для захисту своєї незалежності та територіальної цілісності, але не для забезпечення інтересів, що виходять за межі самооборони.

Нагадаємо, раніше президент Швейцарії Ігнаціо Кассіс оголосив про подвоєння підтримки України до понад 100 млн франків (понад 100 млн доларів) до кінця 2023 року.

Водночас президент Швейцарії виступив проти конфіскації заморожених російських активів на $500 млн, заявивши, що захист прав власності має основне значення для ліберальної демократії. Він наголосив, що пропозиції про конфіскацію російських активів створять небезпечний прецедент і вимагають конкретного юридичного обґрунтування.

Додамо, що після початку повномасштабної війни Росії проти України Швеція і Фінляндія подали заявки на членство в НАТО. 5 липня глави МЗС Фінляндії та Швеції Пекка Хаавісто та Анн Лінде підписали протоколи про вступ до НАТО. Генсек Альянсу Єнс Столтенберг оголосив про запуск процесу ратифікації членства обох країн.